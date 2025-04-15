Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin zam pazarlığı yarın başlayacak

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurumlarındaki işçileri kapsayan kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmelerde işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla başlayan görüşmeler kapsamında idari maddelerin büyük bölümü müzakere edilmişti. Müzakere çerçevesinde işçi kesimini, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer 6 aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebinde bulunmuştu.

GÖRÜŞME TÜHİS EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK

İşçi kesiminin taleplerini masaya yatıran Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ( Tühis ) yarın işçi tarafıyla bir araya gelecek. Taraflar yarın saat 14.00'te işveren tarafını temsil eden TÜHİS Genel Merkezinde ilk toplantıyı yapacak.

İŞVEREN TARAFININ İLK TEKLİFİNİ İŞÇİ TARAFINA SUNMASI BEKLENİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten teklifler geldi. Şu an değerlendirme sürecindeyiz. İnşallah bir araya gelip ortak bir noktada buluşacağız" açıklamasını yapmıştı.