Haberler

Kamu Siber Güvenlik Derneği "tehdit avcılığı" eğitimi düzenleyecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu Siber Güvenlik Derneği, siber güvenlik farkındalığını artırmak ve nitelikli insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla, 23 Aralık'ta Ankara Üniversitesi'nde 'Blue Team ve Tehdit Avcılığı' başlıklı bir eğitim düzenleyecek.

Kamu Siber Güvenlik Derneğince düzenlenen Siber Güvenlik Eğitim Serisi'nin dördüncü etabında "Blue Team ve Tehdit Avcılığı" eğitimi gerçekleştirilecek.

Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü'nde 23 Aralık'ta düzenlenecek eğitimi, Cyberpath Training Kurucusu ve eğitmen Besim Altınok verecek.

Ücretsiz siber güvenlik eğitim serisiyle, dijital dünyada güvenliğin artırılması ve siber suçlarla mücadelede yenilikçi yaklaşımın benimsetilmesi amaçlanıyor.

Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Nurullah Celal Uslu, eğitime ilişkin açıklamasında, bugüne kadar siber güvenlik alanında üç ayrı eğitim düzenleyerek, siber güvenliğin temel kavramlarından sızma testlerine ve olay müdahale süreçlerine kadar geniş yelpazede hem öğrencileri hem de sektör profesyonellerini kapsayan eğitim serisi oluşturduklarını söyledi.

Bu eğitimlerle, Türkiye'de siber güvenlik farkındalığını artırmayı ve nitelikli insan kaynağına katkı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:

"Dördüncü eğitimimizi ise 'Blue Team ve Tehdit Avcılığı' başlığıyla, 23 Aralık'ta Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Bu eğitimle savunma odaklı yaklaşımları, tehdit, tespit ve müdahale yetkinliklerini katılımcılara kazandırmayı hedefliyoruz. Yerli ve milli siber güvenlik anlayışını merkeze alan bu eğitim serisi, ülkemizin dijital egemenliği açısından stratejik bir öneme sahiptir. Dernek olarak bu alandaki çalışmalarımızı sürdürülebilir kılmaya kararlıyız."

Eğitimin üçüncü etabında "Siber Olaylara Müdahale Süreçleri" başlığı altında, kurumların siber saldırılara karşı nasıl organize olmaları gerektiği, müdahale ekiplerinin görevleri ve saldırı sonrası alınacak önlemler değerlendirildi. Eğitim, olaya müdahale, müdahale tespit süreçleri, müdahale analiz aşamaları, müdahalede görülen eksiklikler ve müdahale sonrası alınması gereken önlemler ile raporlama süreçleri şeklinde 5 ana başlık altında planlandı.

İkinci etapta TOBB ETÜ işbirliğiyle uygulamalı sızma testi gerçekleştirildi. Katılımcılar, sistemlere bir saldırgan gözüyle nasıl yaklaşılacağını, zafiyetlerin nasıl tespit edileceğini öğrendi. Gerçek senaryolar üzerinden çalışarak analiz, yetki yükseltme ve raporlama konularında pratik deneyim kazanıldı.

İlk eğitim ise kamuda siber güvenlik farkındalığını artırmak, ulusal güvenlik politikalarına katkı sunmak ve bireylerden kurumlara kadar yaygın bir güvenlik kültürü oluşturmak amacıyla "Siber Güvenliğin Temelleri" başlığıyla düzenlendi.

Eğitim serisi, dijital dünyada güvenliği artırmak ve siber suçlarla mücadelede yenilikçi yaklaşım benimsemek isteyenler için fırsat sunuyor.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Ekonomi
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
Beşiktaş taraftarından Rafa Silva'ya tepki

Çaykur Rizespor karşısında hayatının şokunu yaşadı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi: Bu vebali alamam

Kuyumcu, kendisine getirilen bir çanta altını kabul etmedi
'Baba tahliye' mesajı paylaşan 13 yaşındaki çocuk yeniden tutuklandı

Akranının başını taşla ezen 13 yaşındaki çocuğun özgürlüğü kısa sürdü
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Fatih Garipoğlu, Gökmen Kadir Şeynova ve Mert Alaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isme daha yakalama kararı
title