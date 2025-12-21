Kamu Siber Güvenlik Derneği "tehdit avcılığı" eğitimi düzenleyecek

Kamu Siber Güvenlik Derneğince düzenlenen Siber Güvenlik Eğitim Serisi'nin dördüncü etabında "Blue Team ve Tehdit Avcılığı" eğitimi gerçekleştirilecek.

Ankara Üniversitesi Tandoğan Kampüsü'nde 23 Aralık'ta düzenlenecek eğitimi, Cyberpath Training Kurucusu ve eğitmen Besim Altınok verecek.

Ücretsiz siber güvenlik eğitim serisiyle, dijital dünyada güvenliğin artırılması ve siber suçlarla mücadelede yenilikçi yaklaşımın benimsetilmesi amaçlanıyor.

Kamu Siber Güvenlik Derneği Başkanı Nurullah Celal Uslu, eğitime ilişkin açıklamasında, bugüne kadar siber güvenlik alanında üç ayrı eğitim düzenleyerek, siber güvenliğin temel kavramlarından sızma testlerine ve olay müdahale süreçlerine kadar geniş yelpazede hem öğrencileri hem de sektör profesyonellerini kapsayan eğitim serisi oluşturduklarını söyledi.

Bu eğitimlerle, Türkiye'de siber güvenlik farkındalığını artırmayı ve nitelikli insan kaynağına katkı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:

"Dördüncü eğitimimizi ise 'Blue Team ve Tehdit Avcılığı' başlığıyla, 23 Aralık'ta Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Bu eğitimle savunma odaklı yaklaşımları, tehdit, tespit ve müdahale yetkinliklerini katılımcılara kazandırmayı hedefliyoruz. Yerli ve milli siber güvenlik anlayışını merkeze alan bu eğitim serisi, ülkemizin dijital egemenliği açısından stratejik bir öneme sahiptir. Dernek olarak bu alandaki çalışmalarımızı sürdürülebilir kılmaya kararlıyız."

Eğitimin üçüncü etabında "Siber Olaylara Müdahale Süreçleri" başlığı altında, kurumların siber saldırılara karşı nasıl organize olmaları gerektiği, müdahale ekiplerinin görevleri ve saldırı sonrası alınacak önlemler değerlendirildi. Eğitim, olaya müdahale, müdahale tespit süreçleri, müdahale analiz aşamaları, müdahalede görülen eksiklikler ve müdahale sonrası alınması gereken önlemler ile raporlama süreçleri şeklinde 5 ana başlık altında planlandı.

İkinci etapta TOBB ETÜ işbirliğiyle uygulamalı sızma testi gerçekleştirildi. Katılımcılar, sistemlere bir saldırgan gözüyle nasıl yaklaşılacağını, zafiyetlerin nasıl tespit edileceğini öğrendi. Gerçek senaryolar üzerinden çalışarak analiz, yetki yükseltme ve raporlama konularında pratik deneyim kazanıldı.

İlk eğitim ise kamuda siber güvenlik farkındalığını artırmak, ulusal güvenlik politikalarına katkı sunmak ve bireylerden kurumlara kadar yaygın bir güvenlik kültürü oluşturmak amacıyla "Siber Güvenliğin Temelleri" başlığıyla düzenlendi.

Eğitim serisi, dijital dünyada güvenliği artırmak ve siber suçlarla mücadelede yenilikçi yaklaşım benimsemek isteyenler için fırsat sunuyor.