Kamu işçisine yapılan zam memuru kızdırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rahatlatan açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapıldığını açıklarken, zamla birlikte en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya yükseltildi. Yaklaşık 700 bin kamu işçisine yönelik zam, memurlarının ise tepkisini çekti. Sosyal medyadaki eleştiri yorumları sonrası yeni bir paylaşımda bulunan Erdoğan, "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle imzalandı.

"REFAH PAYI DAHİL YÜZDE 45 ZAM"

Kamu işçisine yüzde 45 zam yapıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Protokolle kamu işçilerimizin taban ücretleri, ücret zamları, sosyal yardımları, maktu ödemeleri belirlenmektedir. Epeyce ayrıntısı bulunan çerçeve neticesiyle refah payı dahil yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz. İş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4-6 arasında prim ödemesi uygulamasını da getiriyoruz. Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit mağduru işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz.

"GECE ÇALIŞANLARIN ÜCRETLERİNİ YÜZDE 8 ZAMLI ÖDENMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerini yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, tediye dışı ikramiye gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını özellikle diliyorum" dedi.

KAMU İŞÇİSİNE YAPILAN ZAM MEMURLARI KIZDIRDI

Yaklaşık 700 bin kamu işçisini sevince boğan yüzde 45'lik zam oranı memurları ise rahatsız etti. Sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getiren çok sayıda memurun paylaşımları sonrası "#İşçiyeVarMemuraYok" etiketi Twitter'da TT oldu.

Memurların paylaşımlarından bazıları şu şekilde;

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEMURLARA SESLENDİ

Kamu işçilerine yapılan zamma tepki gösteren çok sayıda kullanıcının yorumları sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından bir açıklama yaparak memurların müsterih olmalarını istedi.

"TEMMUZ AYI İÇİN ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI ESASINA DAYANAN HAZIRLIKLARIMIZ VAR"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak."