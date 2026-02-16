Haberler

Kamu İhale Kurumu ve Gürcistan Devlet İhale Ajansı arasında işbirliği anlaşması

Güncelleme:
Kamu İhale Kurumu (KİK) ve Gürcistan Devlet İhale Ajansı, kamu alımlarında işbirliği amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladı. İki kurum, deneyim paylaşımı ve işbirliğini artırarak yönetim ve denetim süreçlerini geliştirecek.

Kamu İhale Kurumu (KİK) ile Gürcistan Devlet İhale Ajansı arasında kamu alımlarında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

KİK'ten yapılan açıklamada, KİK Başkanı Hamdi Güleç ile Gürcistan Devlet İhale Ajansı Başkanı Levan Razmadze tarafından imzalanan mutabakat zaptıyla, iki kurum arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, işbirliğinin artırılması ve karşılıklı deneyim paylaşımının geliştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Yetkili kamu otoritelerinin idari kapasitesi ile yasal, kurumsal ve metodolojik altyapılarının geliştirilmesi, kamu alımları sistemlerinin düzenleyici ve denetleyici boyutlarında karşılıklı bilgi ve deneyimlerden yararlanılması hususlarında ortak bir anlayış tesis edildiği belirtilen açıklamada, iki kurumun, kendi görev ve yetki alanlarına ilişkin uygulamaları, iyi örnekleri ve politika geliştirme süreçlerini paylaşarak ortak öğrenme ve kapasite geliştirme imkanlarını güçlendirmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından her iki kurum temsilcilerinin katılımıyla Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğiyle kamu ihale mevzuatı ve kurumsal yapı, elektronik ihale ve kamu alımları sistemleri, uyuşmazlık çözüm mekanizmaları, izleme ve risk temelli denetim araçları, şeffaflık ve açık veri uygulamaları ile sürdürülebilir, yenilikçi ve yapay zeka destekli kamu alımları konularının ele alındığı Kurumlar Arası Kapasite Geliştirme Programı'nın yapıldığı kaydedildi.

