Kamu Emekçilerinin Enflasyonu Ağustos Ayında Yüzde 10,25

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası'nın (BES) Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması'na göre; ağustos ayı enflasyonu yüzde 10,25, yıllık enflasyon ise yüzde 106,01 olarak hesaplandı.

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikası'nın (BES) Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması'na göre; ağustos ayı enflasyonu yüzde 10,25, yıllık enflasyon ise yüzde 106,01 olarak hesaplandı.

KESK'e bağlı BES, memurların aylık enflasyon verilerini açıkladı. BES'in konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"TÜİK 2023 yılı Ağustos ayında TÜFE'de bir önceki aya göre yüzde 9,09, bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 58,94 artış gerçekleştiğini açıkladı. BES 'Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması' sonuçlarına göre ise, BES TÜFE de bir önceki aya göre yüzde 10,25 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 106,01 artış gerçekleşmiştir. Hükümetin Kamu Emekçilerine ikinci altı ay için reva gördüğü yüzde 6 (TİS) maaş artışı TÜİK'in hesaplamalarına göre 2023 yılı Temmuz-Ağustos (birikimli iki aylık) ayı TÜFE rakamı yüzde 19,44 ile 13,44 puan gerisinde kalmıştır. Sendikamızın hesaplamalarına göre ise 2023 yılı ikinci altı ayında (2023 yılı Temmuz-Ağustos birikimli iki aylık) emekçilerin enflasyonu yüzde 23,21 olmuştur. Yani Kamu Emekçileri 2023 yılı Ağustos ayında ücretlerinde yüzde 17,21 puanlık enflasyon kaybına uğramıştır. TÜİK 2023 yılı Ağustos enflasyonunu yüzde 9,09 açıklarken BES araştırma sonuçlarına göre yüzde 10,25 olmuştur

"GIDA ENFLASYONU TÜİK'İN YÜZDE 60 ÜZERİNDE"

Gıda enflasyonu yüzde 12,29 olmuştur. Mazot gübre ve ilaç gibi girdi fiyatlarındaki fahiş artışlar bazı sebze ve meyve ürünlerinde mevsim gereği düşmesi gerekirken, uygulanan yanlış tarım politikası uygulamaları fiyat artışına neden olmuştur. Aylık Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepetinde Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunun ağırlığının yüzde 52,03 olması nedeniyle BES TÜFE aylık gıda enflasyonun da artış devam etmektedir. Enflasyon 2023 yılı Temmuz ayında yüzde 58,94 olan TÜİK enflasyonun 47,07 puan üzerinde gerçekleşerek yüzde 106,01 olmuştur. Yıllık gıda enflasyonu ise; TÜİK rakamlarının 59,73 puan üzerinde tamı tamına yüzde 132,59 olmuştur."