Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi

Uzun süredir merakla beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyası için son aşamaya gelindi. Kamu bankaları tarafından sağlanacak bu krediler, ev sahibi olmayı hedefleyenler için yeni bir fırsat sunacak.

İLK KEZ EV ALACAKLARA VERİLECEK, FAİZ ORANI 1,49

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları, bu fırsatı yüzde 1,49 faiz oranıyla ilk kez ev alacaklara verecek.

EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE BÜYÜK AVANTAJ

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'de ortalama konut kredisi faizi şu anda yüzde 3.6 seviyesinde. Kamu bankalarının sunacağı yüzde 1.49 faiz oranı, mevcut oranların neredeyse yarısı kadar. Bu faiz oranı ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir avantaj sağlayacak.

1 MİLYON TL İÇİN AYLIK 17 BİN 900 LİRA TAKSİT

Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Eğer kampanyadan yararlanmazsa, aynı kredi için aylık ödemesi gereken tutar 36.500 TL'yi bulacak.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Düşük faizli ve uzun vadeli konut kredilerinden herkes yararlanamayacak. Öncelikli hedef, daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftler olacak. Ayrıca, daha önce evi olan ancak 6 ay önce evini satmış olanlar da kampanyadan yararlanabilecek.

FAİZLER 1 YILDA FIRLADI

Türkiye'de faizler Haziran 2023'ten itibaren yükselmeye başladı. Faizlerin yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 50'lere fırlaması, inşaat sektöründe büyük bir etki yarattı. Mayıs 2023'te aylık yüzde 1,40 olan konut kredisi faizleri, sadece 10 ayda 2,5 kat artışla yüzde 3,6 seviyesine yükseldi. Bu durum, kredili satışların neredeyse durmasına neden oldu. Faiz artışları, inşaat malzemeleri ve işçilik maliyetlerini de artırdı. borsalideri.com'da yer alan habere göre bu durum, inşaat projelerinin kârlılığını düşürdü ve bazı projelerin ertelenmesine veya iptal edilmesine yol açtı. Yüksek faizler, yatırımcıları da mevduat, altın, döviz gibi daha az riskli ve yüksek getirili yatırım araçlarına yönlendirdi. Tüm bu gelişmeler, konut satışlarının düşmesine ve sektörde ciddi bir durgunluğa neden oldu. İnşaat şirketleri, ürettikleri projeleri satamadıkları için de ciddi bir konut stoğu oluştu.

KAMPANYA SEKTÖRÜ CANLANDIRACAK

Yeni konut kampanyası, sektördeki bu durgunluğu aşmak ve konut sahibi olmak isteyenlere destek olmak amacıyla hayata geçiriliyor. Kampanyanın, konut satışlarını artırarak inşaat sektörünü canlandırması bekleniyor.