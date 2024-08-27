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Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi verecek! Şartlar da oran da belli gibi

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Kamu bankaları düşük faizli konut kredisi için kampanya başlatmayı planlıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bankaların üzerinde çalıştığı faiz oranı 1,49 olacak ve kampanya daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftleri kapsayacak.

Uzun süredir merakla beklenen düşük faizli konut kredisi kampanyası için son aşamaya gelindi. Kamu bankaları tarafından sağlanacak bu krediler, ev sahibi olmayı hedefleyenler için yeni bir fırsat sunacak.

İLK KEZ EV ALACAKLARA VERİLECEK, FAİZ ORANI 1,49

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları, bu fırsatı yüzde 1,49 faiz oranıyla ilk kez ev alacaklara verecek.

EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE BÜYÜK AVANTAJ

Merkez Bankası verilerine göre, Türkiye'de ortalama konut kredisi faizi şu anda yüzde 3.6 seviyesinde. Kamu bankalarının sunacağı yüzde 1.49 faiz oranı, mevcut oranların neredeyse yarısı kadar. Bu faiz oranı ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir avantaj sağlayacak.

1 MİLYON TL İÇİN AYLIK 17 BİN 900 LİRA TAKSİT

Yeni konut kampanyası ile 1 milyon TL konut kredisi kullanan bir kişi, aylık 17.900 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Eğer kampanyadan yararlanmazsa, aynı kredi için aylık ödemesi gereken tutar 36.500 TL'yi bulacak.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Düşük faizli ve uzun vadeli konut kredilerinden herkes yararlanamayacak. Öncelikli hedef, daha önce hiç ev sahibi olmamış yeni evli çiftler olacak. Ayrıca, daha önce evi olan ancak 6 ay önce evini satmış olanlar da kampanyadan yararlanabilecek.

FAİZLER 1 YILDA FIRLADI

Türkiye'de faizler Haziran 2023'ten itibaren yükselmeye başladı. Faizlerin yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 50'lere fırlaması, inşaat sektöründe büyük bir etki yarattı. Mayıs 2023'te aylık yüzde 1,40 olan konut kredisi faizleri, sadece 10 ayda 2,5 kat artışla yüzde 3,6 seviyesine yükseldi. Bu durum, kredili satışların neredeyse durmasına neden oldu. Faiz artışları, inşaat malzemeleri ve işçilik maliyetlerini de artırdı. borsalideri.com'da yer alan habere göre bu durum, inşaat projelerinin kârlılığını düşürdü ve bazı projelerin ertelenmesine veya iptal edilmesine yol açtı. Yüksek faizler, yatırımcıları da mevduat, altın, döviz gibi daha az riskli ve yüksek getirili yatırım araçlarına yönlendirdi. Tüm bu gelişmeler, konut satışlarının düşmesine ve sektörde ciddi bir durgunluğa neden oldu. İnşaat şirketleri, ürettikleri projeleri satamadıkları için de ciddi bir konut stoğu oluştu.

KAMPANYA SEKTÖRÜ CANLANDIRACAK

Yeni konut kampanyası, sektördeki bu durgunluğu aşmak ve konut sahibi olmak isteyenlere destek olmak amacıyla hayata geçiriliyor. Kampanyanın, konut satışlarını artırarak inşaat sektörünü canlandırması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

Kamu Bankaları Ekonomi Emlak Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (25)

Doğrucu:

Şartlar: koyun olcak makarna yiyecek

130
43
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Ahmet Altunok:

BU HABER ÜSTÜNE EV FİYATLARINA HEMEN ZAM YAPARLAR

166
2
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Salih Kurt:

3 milyon çaksen 10 sene vade aylık ödeme 70 bin tl oluyor. Kim nasıl ödeyecek merak ediyorum.

82
8
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Davut YALANCI:

Evet ya. Bu yalan haberlerle ekonomi düzeldi imajı mi vermeye çalışıyorsunuz? Geçenlerde ziraattan 250 bin kotamız var yanıtı aldım. Devlet bankalarında para kalmamış ki evlerin 2-3 milyondan başladığı bir ülkede devlet bankaları 250 bin ev kredisi veriyor. Hem de çift maaş aldığımız banka yani. Bu paralar nereye gidiyor acaba? Devletin özelleştirdiği kurumu yine bu bankadan çektiği kredi ile ödeyen kişilere gidiyor. Krediyi geri de aldıkları meçhul..Ahlat sarayı için de 1 milyar 200 milyon ..

47
8
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zebil animation:

bekarlara yok mu arkadaş

37
6
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Savaş Esentürk:

Kağıt üzerinde evliliklere hazır olun....

35
4
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Deniz Sosyal:

Yaprak olmuş...

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6
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sezgin sucin:

ne indirim vah vah allah sizin yanınnızda bırakmqz bunu

23
3
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Kmal e:

2023 agustostada olmustu boyle bi haber 1.49 babasi ogluna kredi vermiyor

22
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Ali Orhan:

Piyasa canlanacak mj zaten onların aldığı haksız kazanç haram para yıllarca yeter önce fiyqtlari durdurmalı Lazım herseyde geç kalıyoruz

16
1
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