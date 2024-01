Kâmil Koç, 2023'te 340 bin seferle 15,5 milyon yolcu taşıdı

Türkiye seyahat sektörünün önde gelen firmalarından Kamil Koç, 2023 yılına ilişkin verilerini açıkladı. 2023 itibariyle yaklaşık 340 bin sefer gerçekleştirip, toplamda 15,5 milyon yolcu taşıyan Kamil Koç, yıl içinde en fazla yolcu ve sefer sayısını ise yaklaşık 1.500 sefer ve 81 bin 723 yolcu ile 23 Nisan'da gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önde gelen seyahat firmalarından Kamil Koç, 2023 yılına ilişkin verilerini açıkladı. Yeni yatırım ve iş birlikleri ile filosunu büyüten, seyahat ağını genişleten, sefer ve yolcu sayısını arttıran Kamil Koç, 2023 performansını ve 2024 hedeflerini açıkladı.

"Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusunu ülkemizin dört bir yanına taşıdık"

98 yıllık bir firma olarak 2023'te, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yaraşır bir performans sergilediklerini vurgulayan Kamil Koç Genel Müdürü Çağatay Kepek, şu açıklamalarda bulundu: "Pandemi etkisinin hafiflediği ve umutla başladığımız 2023 yılının henüz başında, büyük deprem felaketi yaşadık. 11 ilimizin içinde bulunduğu geniş bir coğrafi alanda yıkıma yol açan 6 Şubat depreminin ilk saatleri itibariyle harekete geçerek, afet bölgesine yönelik seferlerimizi arttırdık. Ayni ve nakdi yardımların yanı sıra yine ilk saatler itibari ile yaklaşık 20 otobüsümüzü, başta arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin havalimanı, şehir içi ve şehirlerarası transferleri olmak üzere Afet Koordinasyon Merkezi'nin emrine sunarak, gece gündüz arama kurtarma çalışmalarına katkı sunduk. Ülkemiz için zorlu başlayan bu yılda, yine tarihimizin en önemli günü olan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Kamil Koç olarak, Cumhuriyetimizin ilk yıllarında yola çıkmış ve kendisi ile yol arkadaşlığı yapmaktan her zaman gurur duymuş bir marka olarak, bu özel yılın anısına 100 aracımızı, özel olarak hazırlanan 100. Yıl tasarımı ile giydirerek, Cumhuriyet coşkusunu ülkemizin dört bir yanına taşımaya çalıştık."

" Türkiye'de ve Avrupa'da yeni duraklarla seyahat ağımızı daha da genişlettik"

Araç yatırımları kapsamında 2023 yılında filolarına 10 adet sıfır araç kattıklarının altını çizen Kepek, "Halihazırda 2 bin personelimiz dahil Kamil Koç çatısı altında 6-7 bine ulaşan çalışanımız ve günde gerçekleştirdiğimiz 1.000'den fazla sefer ile ülkemizin bu alandaki öncü markası olmaya devam ediyoruz. Filomuzda 250'ye yakın kendi özmal aracımız dahil markamız altında hizmet veren yaklaşık 1.000 araçlık filomuzla, ülkemizin 72 ilindeki 357 seyahat noktasında yolcularımıza hizmet verdik. Yurt içinde son olarak, ülkemizin medeniyetler beşiği şehri Mardin ile karşılıklı seferlerimizi başlattık. Yine yıl içinde Avrupa'nın en büyük şehirlerarası otobüs ağı ve pazar liderliğine sahip iş ortağımız FlixBus ile birlikte bu kıtadaki seyahat ağımıza Bulgaristan'ın Rusçuk ve Romanya'nın Köstence şehirlerini ekledik. Bu iki şehrin ile birlikte halihazırda Avrupa'da 6 noktada hizmet veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hem sefer hem de yolcu sayısında 2022 yılını geride bıraktık"

Kepek, "Tüm bu yatırım ve iş birliklerimiz sayesinde ise, zorlu başlayan 2023 yılını beklentilerimiz doğrultusunda tamamladık. 2022 yılında toplamda 294 bin olan sefer sayımızı, 2023'te 340 bine çıkardık. Bu süreçte taşıdığımız toplam yolcu sayısı da 15.5 milyona ulaştı. 2023 yılında yaklaşık 300 milyon kilometre yol katetti. Diğer bir deyişle Kamil Koç araçları, dünyanın etrafını yaklaşık 7 bin 500 kez dolaşmış ya da Venüs'e 4 kez veya Mars'a yaklaşık 3 kez gidip-gelmiş oldular. Ulaştığımız bu rakamlar da, Kamil Koç'un organizasyon büyüklüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor" dedi.

"Bursa- İstanbul hattı en fazla yolcu taşıdığımız güzergah oldu"

Yıl içinde en fazla yolcu ve sefer sayısının yaklaşık bin 500 sefer ve 80 binin üzerinde yolcu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirdiklerini dile getiren Kepek, "Bayramlarda yoğunluğumuzun üst seviyeye çıkarken, yıl içinde en fazla yolcu yoğunluğumuz ise büyükşehirlerimiz arasında gerçekleşti. 2023'te en fazla yolcu taşıdığımız hat 285 bin 883 yolcu ile Bursa-İstanbul oldu. Bu hattımızı sırasıyla 279 bin 324 yolcu sayısıyla Ankara-İstanbul, 133 bin 337 yolcuyla İstanbul-İzmir, 129 bin 931 Ankara-Kayseri ve 114 bin 793 yolcuyla da Ankara-Bursa güzergahları izledi" diye konuştu.

"2024 yılında 500 milyon TL'lik yatırım ile yüzde 10'luk büyüme hedefliyoruz"

Kepek, sözlerine şöyle devam etti: "Firma olarak, kurulduğumuz günden bu yana her zaman yol arkadaşlarımıza en iyiyi sunma gayreti ile çalıştık. Bu doğrultuda Kamil Koç'un hizmet kalitesini, ülkemizin her noktasına taşımak, daha fazla insanımız için ulaşabilir kılmak adına yeni yatırım ve iş birlikleri ile seyahat ağımızı genişletmeye gayret ettik. Genç, modern ve daha konforlu araçlarla filomuzu sürekli güçlendirerek, yol arkadaşlarımız için seyahati daha da keyifli, konforlu hale getirmeyi hedefledik. Bu kapsamda, 2023 yılında mevcut özmal araç filomuzu 10 adet yeni otobüs yatırımı ile güçlendirdik. Önümüzdeki yılda ise, bu yatırımları daha da büyüterek, araç filomuzu daha da gençleştirmeyi ve yüzde 10'luk bir büyümeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, 2023 yılında yaptığımız yaklaşık 500 milyon TL'yi aşan bir yatırımla, 2024 yılında filomuza 53 adet yeni araç katmayı planlıyoruz. 2024 yılının ilk aylarında birbiri ardına teslim alacağımız bu son model otobüslerimizle birlikte filomuzun yaş ortalamasını da 4,02'den 1,83'e düşüreceğiz. 2024'te yolcu sayımızdaki hedefimiz ise 16-17 milyon kişiye ulaşmak."

"Kamil Koç Multimedya uygulaması sektöre kattığımız ilklerden biri"

Kepek, "Yol arkadaşlarımızın seyahat konfor ve keyfini arttırmak üzere özel olarak geliştirdiğimiz Kamil Koç Multimedya uygulaması ile kesintisiz kişiselleştirilmiş eğlence imkanı sunmaya başladık. 2023 yılında geliştirdiğimiz Kamil Koç Multimedya uygulaması, özgün altyapısı ile TV ve radyo yayınlarının yanı sıra sunduğu internet erişimi ile sektörde gerçekleştirdiğimiz ilkler arasında yer alıyor. Böylece yeni yılda yolcularımıza en yeni teknolojilere sahip, güvenli ve konforlu araçlarımızla eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatmayı amaçlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Van'dan Londra'ya tek sistem üzerinden 4 aktarmayla gitmek mümkün"

Kamil Koç'un bir aile şirketi olduğu dönemde Ankara'nın batısında daha bölgesel bir firma olarak hizmet verdiğini kaydeden Kepek, "Bugün, ülke çapına yayılmış ulusal bir firma konumunda. Şimdi ise, uluslararası bağlantıları olan firma yapmaya çalışıyoruz. Yurt içinde seyahat ağımıza yeni noktalar eklemek için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Bunun yanında yurt dışı ağımıza ise Gürcistan'ı katmak için çalışıyoruz. Sonrasında Almanya, Avusturya ve Ukrayna hatlarımızı da açmayı planlıyoruz. Artık yurtdışına seyahatte çok güzel aktarma biletleri satabiliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yol arkadaşlarımız Flixbus ile Van'dan Londra'ya, tek sistem üzerinde 4 aktarmayla gitme imkana sunabiliyoruz. 2024'te uluslararası bağı daha da genişletmek adına çalışmalarımız tüm hızıyla sürecek" ifadelerini kullandı.

"Personel eğitimlerimizi, geliştirerek kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz"

Kepek, "98 yıldır ülkemizin yollarında kesintisiz bir şekilde hizmet veren bir firma olarak, personel eğitimi bizim için her zaman temel odak noktamızı oluşturdu. Bugün ülkemizin en çok tercih edilen markası isek, bunda kuşkusuz neredeyse Cumhuriyetimizle yaşıt, bir asra yaklaşan sektör tecrübemizin yanı sıra zamanın ve teknolojinin gelişimine göre kendimizi sürekli güncellememizin de önemli bir yeri var. Bunun başında ise, yolcu güvenliğini ve hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarmak adına verdiğimiz personel eğitimleri geliyor. Değişen yolcu talepleri doğrultusunda yolcu memnuniyetimizi daha da yükseltmek amacıyla personelimizin gelişimine katkı sunuyoruz. Kaptanlarımıza gelişen teknoloji ve değişen kurallar çerçevesinde ileri seviyede araç ve güvenli sürüş eğitimleri, yine hostlarımıza da daha iyi hizmet ve iletişim eğitimleri veriyoruz. Ayrıca FlixBus'un iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz FlixUni uygulaması üzerinden gelişmiş meslek eğitimleri de sunuyoruz. Yeni yılda da yine günün ve şartların gelişimi doğrultusunda bu eğitimlerimizi, geliştirerek kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Kadın şoförleri sektöre kazandırmak adına pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

Firma olarak, kadınların yeteneklerine, zekalarına ve her işi başarabileceklerine inandıklarının altını çizen Kepek, "Bu doğrultuda gerek şirket bünyemizde ofislerimizde, bilet satışlarımızda çok sayıda kadın çalışma arkadaşlarımız mevcut. Ayrıca kadın şoförlerimiz de kurallara daha fazla uyuyor ve daha temkinliler. Bu nedenle onların sektörde kaptan olarak da daha fazla yer almaları gerektiğini savunuyoruz. Firma olarak da bunun için kendi adımıza özellikle kadın şoförlere yönelik bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Halihazırda 3 kadın kaptanımız başarıyla işlerine devam ediyorlar. Kapımız onlara sonuna kadar açık. Bu biraz da Kamil Koç şirketinin kurucularından kaynaklanıyor. Aile şirketi dönemimizde 6 Yönetim Kurulu Üyesinin 5'i kadındı. Diğer bir deyişle şirketimizin DNA'sında kadın var ve bu özelliğimizi hiç bırakmadık" dedi.

"Yol arkadaşlarımız için yolların itibarlısı olmaya devam edeceğiz"

Marka olarak bugüne kadar hizmet verdikleri her noktada, yolculara en iyiyi sunma hedefiyle çalıştıklarını aktaran Kepek, sözlerini şöyle tamamladı: "Onların memnuniyeti bizim de mutluluğumuz oldu. Yol arkadaşlarımız son olarak, Kamil Koç markasını, Türkiye'de yıl içinde itibarını en çok arttıran markaları ödüllendiren ilk ve tek etkinlik olan 'The ONE Awards - Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde, Karayolu Taşımacılığı kategorisinde 'Yılın İtibarlısı' olarak seçtiler. Müşteri memnuniyetinin en önemli göstergelerinden biri olan 'Yılın İtibarlı' markası ödülüne bizi, üst üste layık gören tüm yol arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yeni yılda da yol arkadaşlarımız için seyahati konforlu, güvenli ve keyifli hale getirmeye devam edeceğiz. Kamil Koç Ailesi olarak, yeni yılda da tüm yol arkadaşlarımıza sevdikleri ile güzel bir yıl diliyoruz." - İSTANBUL