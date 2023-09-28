KAMİAD Türkiye Buluşmaları Diyarbakır'da Gerçekleşecek

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) tarafından düzenlenecek olan Türkiye buluşmalarının ikinci programı 29-30 Eylül tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleşecek. KAMİAD, inşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçileri bir araya getiren ilk ve tek etkinlik olma özelliğini taşımaktadır.

Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği (KAMİAD) tarafından düzenlenecek olan Türkiye buluşmalarının ikinci programı 29-30 Eylül tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleşecek.

Türkiye'de ilk defa 4734 Sayılı Yasa gereği kamuya iş yapan tüm yüklenicilerin bir çatı altında toplanmalarını sağlayan KAMİAD kuruluşunun üzerinden henüz 1 yıl geçmesine rağmen, hızla büyümeye ve bu alandaki iş insanlarına rehberlik ederek, sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. Konu hakkında açıklama yapan KAMİAD Kurucu Genel Başkanı Ali Adıgüzel, "Önceden planladığımız program, yaşanan deprem nedeniyle biraz ötelendi. İlkini Gaziantep'te yaptığımız etkinliğin ikincisinin yüklenicinin bol olduğu bir şehir olan Diyarbakır'da yapılması çok anlamlıdır. Türkiye'de ilk defa mal, hizmet ve yapım işlerini yapan tüm yüklenicileri, bir çatı altında toplayan KAMİAD, düzenlenen bu programlar ile inşaat sektöründe faaliyet gösteren yüklenici, alt yüklenici ve tedarikçileri bir araya getiren ilk ve tek etkinlik olma özelliğini taşımaktadır. Her geçen gün büyüyen ve artan üye sayısı ile Anadolu'da iş yapan kamu müteahhitlerinin en büyük temsilcisi olma yolundadır" dedi.

KAMİAD'ın müteahhitlik mesleğinin toplumda bilinen olumsuz algısından kurtulması ve bu mesleği yapanların hak ettiği saygınlığının sağlanması için çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Adıgüzel, "Tüzük gereği sektörün tüm paydaşlarının bilgilendirilmesinin gerekliliğine ihtiyaç vardır. Üyelerimiz belli bir mesleki disipline getirilmesini amaçlıyoruz. Bu hedefle güncel ihale mevzuatı ile ilgili bilgi paylaşım toplantılarını tertip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KAMİAD Türkiye buluşmaları Diyarbakır programının eğitim kısmını Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa düzenlediklerini ve Kamu İhale Kurumu'ndan uzman kişilerin katılacağını aktaran Adıgüzel, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek faydalı bir bilgilendirme toplantısı yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Adıgüzel, daha sonra yüklenicilerin çok ihtiyaç duyduğu bir konu olan 'Vergi İadeleri' ilgili bir bilgilendirme toplantısıyla devam edeceklerini kaydetti. - DİYARBAKIR