Kalyon PV, Güneş Enerjisi Sektöründe Altın Çağ Bekliyor

Kalyon Holding iştiraki Kalyon PV Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Kulalı, Türkiye'de önümüzdeki 10 yılda güneş enerjisi teknoloji sektöründe üretimde altın çağının yaşanacağını, şirket olarak bundan maksimum derecede faydalanacaklarını bildirdi.

Kulalı, AA muhabirine, Türkiye'nin enerjide 2035 vizyonu ile yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını öncelediğini, bunun sektöre olumlu katkı sunacağını söyledi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projelerinde yüzde 90'a varan yerlilik sağlayan panel tedarikçisi olduklarını anımsatan Kulalı, "Türkiye'de 2035 vizyonu ile belirlenen hedeflere ulaşmak için yenilenebilir enerji alanında daha fazla yatırım yapılacak. Türkiye, önümüzdeki 10 yılda güneş enerjisi teknoloji sektöründe üretimde altın çağını yaşayacak, şirket olarak bundan maksimum derecede faydalanacağız." dedi.

Kulalı, şirket olarak, gelecek dönemde küresel güneş enerjisi piyasasına katma değeri yüksek ve rekabetçi ürünler sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'deki mevcut durumda güneş paneli, hücre, wafer, ingot gibi güneş enerjisi üretimindeki temel ürünler yanında, çip, uydu hücresi gibi katma değerli farklı segmentlere yöneleceklerini ifade eden Kulalı, "Ürün gamını geliştirmek ve yurt içi ve dışında yeni fırsatlar yakalamak adına bu kararı verdik. Ayrıca, 2025'ten itibaren Türkiye'de çip üretilmesi konusunda AR-GE çalışması yapma kararı aldık." diye konuştu.

Kulalı, geçen yıl sonu itibarıyla 3 bin 300 megavatlık güneş paneli üretildiğini, bunun 1350 megavatlık kısmının Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) için kullanıldığını ifade ederek, "Kalan kısmı Türkiye'de ve yurt dışındaki GES yatırımcılarına sunuldu. ABD'ye 25 megavatın üzerinde bir güneş paneli satışımız var. Aynı zamanda Belçika, Japonya gibi ülkeleri hedefliyoruz. ABD'de uydularda kullanılmak üzere güneş paneli üretiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kalyon PV'yi küresel bir oyuncu yapmayı hedefliyoruz"

Kulalı, 47. ABD Başkanı olarak görevine başlayan Donald Trump'ın yenilenebilir enerji sektörüne yönelik politikalarını da dikkatle izlediklerini söyledi.

Bu konunun oldukça hassas olduğunu dile getiren Kulalı, şunları kaydetti:

"Trump ile ilgili belirsizliğin ortadan kalması durumunda oraya yönelik aksiyonlarımızı hızlandıracağız. Önümüzdeki dönemde Kalyon PV'yi küresel anlamda bir oyuncu haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Bu anlamda jeopolitik konumumuz gereği yurt dışı fırsatları değerlendirmeye, odaklanmaya devam edeceğiz. AB ticarette hedefleyeceğimiz bir bölge. Ukrayna-Rusya savaşı bitmesi durumunda orada fırsatlar çıkabilir. ABD, Çin menşeili ürünlere karşı koruma tedbirleri uyguluyor. Benzer ürünleri üreten ülkeler açısından bir fırsat çıkmış durumda ihracat anlamında. Biz de o ihracatı değerlendirmek istiyoruz."

Suriye'de güneş enerjisi sektöründeki fırsatları kollayacağız

Kulalı, Suriye'nin ciddi bir tahribat altında olduğunu anımsatarak, "Suriye'de elektrik iletim ve dağıtım hatları ile şebekelerin yeniden yapılandırılması gerekiyor. Kalyon PV olarak Suriye'de güneş enerjisi sektörüne yönelik fırsatları değerlendireceğiz. Biz açıkçası yeni dönemde anahtar teslim projelerle de kendimizi konumlandırmak istiyoruz. Bu anlamda sadece panel satıcısı değil, orada anahtar teslim projelerle GES yatırımlarında fırsat bulursak değerlendirmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.