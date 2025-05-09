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Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Biyolojik Çözüm: 800 Sülün Doğaya Salındı

Kahverengi Kokarca ile Mücadelede Biyolojik Çözüm: 800 Sülün Doğaya Salındı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kahverengi kokarca ile mücadele etmek amacıyla 800 adet sülünü doğaya bıraktı. Sülünlerin bu zararlı böcekle beslenmesi, çevre dostu bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından üretimi yapılan 800 adet sülün, kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında doğaya salındı.

Karadeniz Bölgesi'nde tarım alanlarında büyük zarara yol açan kahverengi kokarca ile mücadelede devam ediyor. Doğa Korurma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, doğanın dengesinden faydalanarak dikkat çekici bir uygulamaya imza attı. Akademik çalışmalarla sülünlerin bu zararlı böcekle beslendiği ortaya konurken, bu kapsamda Samsun Gelemen ve İstanbul Polonezköy Sülün Üretim İstasyonlarında yetiştirilen 800 adet sülün, Ordu'nun Fatsa, Perşembe ve Çamaş ilçelerine doğaya bırakıldı.

Fatsa ilçesi Sazcılar Mahallesi'nde düzenlenen programda konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Koç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde 2 adet sülün üretme istasyonu bulunduğunu söyledi. Bu istasyonlarda üretilen 800 adet sülünün Ordu'da doğa salındığını aktaran Koç, "Sülünlerin kahverengi kokarcaya olan etkisi bilimsel araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Bu nedenle biz de vatandaşların gördüğü bu zarara karşı destek olmak amacıyla sülünleri doğaya salıyoruz. Çalışma başarılı olursa, kimyasal mücadelenin yanında biyolojik mücadele de yapmış olacağız. Çalışmaların başarılı olması halinde bölgede yaymayı düşünüyoruz. Sülünlerin korunması adına vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Zararlının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde doğaya bırakılan sülünlerin, kimyasal kullanımına gerek kalmadan çevre dostu bir çözüm sunması hedefleniyor.

Öte yandan programa Fatsa Kaymakamı Avni Kula, İl Tarım Müdür ve Orman Müdür Yardımcısı Ekrem Oğurlu ile ilgililer de katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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