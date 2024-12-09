Üye Girişi
Haberler
Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

 Artvin'de meydana gelen heyelanda 4 genç hayatını kaybetti

Heyelan sonrası toprak altında kalan 4 genç hayatını kaybetti

 Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama: Kararı bizzat Putin verdi

Esad'ın sığındığı Rusya'dan yeni açıklama
Muhalifler, Esad'ın yeraltı hapishanesindeki 100 bin tutsağın peşinde

Bu duvarın ardında 100 bin tutsak olabilir

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Projesi Protokolü İmzalandı

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Projesi Protokolü İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kahverengi Kokarcayla Mücadele Projesi'nin protokol imza töreni gerçekleştirildi. Proje ile kışlak ilaçlamaları ve şehir merkezindeki mücadele faaliyetleri devam edecek.

Ordu'da, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen 'Kahverengi Kokarcayla Mücadele Projesi'nin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, DOKAP desteğiyle başlatılan proje kapsamında kışlak ilaçlamaları ve şehir merkezindeki mücadele faaliyetleri devam edecek. Valilik Toplantı Salonunda, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirilen protokol imza töreninde, kahverengi kokarca zararlısının yol açtığı sorunlar ve mücadelenin önemine dikkat çekildi.

"Kokarca ile epeyce uğraşmamız gerekecek"

Programda konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, kahverengi kokarcanın ciddi bir zararlı olduğuna değinerek, "Son bir yıldır özellikle bizim sadece varlığından haberdar olduğumuz değil, varlığını bir yanıyla sonlandırmaya çalıştığımız bir musibet diye adlandırdığımız, fındıkta da ciddi rekolte kayıplarına, zararlarına neden olmuş, bizimde uğraş alanlarımızın bu yönüyle fındıkçı bir şehirde ilk sırasında gelen bir husustur. Dolayısıyla Kokarcayla mücadele başlığı altında yapılacaklar sınırlı değil. Epeyce uğraşmamız gerekecek. Kısa vadede bugünden yarına herhangi bir şey yaparak sonlandıracak bir iş gibi de görünmüyor. Yapabileceğimiz aklımızın erdiği, gücümüzün yettiği ne varsa hem de güçlerimizi birleştirerek yapma konusunda bize ciddi sorumluluklar da veriyor. Bugün imzalanacak protokol güçlerimizi birleştirerek yapmanın bir örneğini oluşturuyor. DOKAP, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odalarımız bu konuda bir iş birliği içerisinde oldular" dedi.

"Topyekun mücadele ile en aza indirmeyi hedefliyoruz"

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, kokarca zararlısının zarar verdiği 11 il arasında Ordu'nun ilk sırada yer aldığını söyledi. Gültekin, "Fındık başta olmak üzere her yerde kokarcanın zararını görüyoruz. Artık, tüm Türkiye'ye yayıldığını görüyoruz. Topyekun mücadele ile zarar en aza inecektir" ifadelerine yer verdi.

"70 binden fazla kışlak ilaçlandı"

Kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde 70 binden fazla kışlakta ilaçlama yapıldığı ve çalışmaların devam ettiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise "15 ilçede çalışmalar devam ediyor. Çamaş ilçesinde birinci tur ilaçlama tamamlandı. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza bir proje teklifimiz olmuştu. Bugün burada protokolünü imzalayacağımız bu projeyle de şubat-mart ayları döneminde yapacağımız ikinci tur ilaçlamanın burada kullanılacak ilaçlamanın tamamını karşılayacağız. Proje, yüzde 50 DOKAP ve yüzde 50 bakanlığımız kaynakları ile uygulanacak. Ordu genelinde kararlılıkla sürdürdüğümüz bu çalışmanın sonucunda kahverengi kokarca popülasyonu minimize edeceğiz ve bu zararlının fındığımıza ve diğer tarım ürünlerine yapmış olduğu zararı en alt seviyeye düşüreceğiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Vali Muammer Erol, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin tarafından projenin protokolü imzalandı.

Toplantıya, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu ve ilgililer de katıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Türkiye'de doktorken Almanya'da bambaşka bir iş yapmaya başladı
img

Deli Hikmet'in Suriye yorumları yeniden gündemde
img

Esad'ın kirli planı da çöktü! En büyük terör yuvalarından biri temizlendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Atalanta-Real Madrid maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Atalanta Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Suriye bayrağı değişti mi? Suriye'nin yeni bayrağının anlamı nedir? HTŞ örgütü lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #9917 ARTVİN'DE HEYELAN! Heyelanda kaç kişi öldü? Artvin'de son durum nedir? Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli? Sednaya Hapishanesi nerede? Hapishanede kimler tutuluyor? Doğan Cem kimdir, kaç yaşında? Doğan Cem evlatlık mı? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emeklilere ne kadar zam yapılacak? 2025 OCAK MEMUR MAAŞ ZAMMI! 2025 Ocak ayı memur maaş zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.