Kahramanmaraş Türkoğlu'nda 300 tonluk tesis Trabzon hurmasını 6 aya kadar saklayacak

??????? İZZET MAZI - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde geçmişte kısa hasat dönemi ve uygun kurutma koşullarının bulunmaması nedeniyle değerinde satılamayan Trabzon hurması, devlet destekli kurulan kurutma tesisiyle ekonomiye kazandırılacak.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında sağladığı mali destekle Kırmakaya Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından kurulan 300 ton kapasiteli tesis, üreticilere ürünlerini kurutarak daha uzun süre muhafaza etme ve yıl boyunca pazarlama imkanı sunacak.

Kooperatif Başkanı Ali Çavuşoğlu, AA muhabirine, Orçan Vadisi'nde 1990'lı yıllarda başlayan hurma yetiştiriciliğinin zamanla yaygınlaştığını, üretimin artmasıyla pazarlama sorunlarının ortaya çıktığını söyledi.

Üreticilerin ürünlerini hak ettiği değerden satabilmesi için çözüm arayışına girdiklerini belirten Çavuşoğlu, kurutma tesisi projesi hazırlayarak DOĞAKA'ya sunduklarını anlattı.

Türkoğlu Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkoğlu Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla tesisi hayata geçirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Amacımız, burayı bölgeye örnek yapmak ve herkesin kendi hurmasını kurutup pazara sunmasını sağlamak. Son yıllarda Avrupa'da ve Türkiye'de kuru meyve ve sebze ön plana çıkmaya başladı. Bu yıl 300 ton hurma kurutmayı hedefliyoruz. Yaş hurma çok beklemez, bunlar çok hassas bir meyve. Bir dokunulduğunda ya da leke aldığında üç günde çürür ama kurutulduğunda ömrü 6 ay uzuyor ve tüketim için de daha rahat oluyor. Yaş hurmaya göre kuru hurmanın pazarı daha kolay oluyor. Kuruttuğumuz 300 ton hurmaya daha kurumadan çok büyük rağbet var. İnşallah bölgenin pazar sorunu ortadan kalkacak."

2 bin ton rekolte bekleniyor

DOĞAKA Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü İbrahim Başar Saydam da Türkoğlu'nda 900 dönüm hurma bahçesi bulunduğunu ve bu yıl 2 bin ton rekolte beklendiğini belirtti.

Hurma sezonunun kısa olduğuna dikkati çeken Saydam, kurutma işlemi sayesinde ürünlerin soğuk hava deposuna ihtiyaç duyulmadan saklanabileceğini ve yıl boyunca pazarlanabileceğini ifade etti.

Saydam, tesis yatırımının yüzde 75'inin DOĞAKA hibesiyle, kalan kısmının büyük bölümünün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin, bir bölümünün ise kooperatifin eş finansman katkısıyla karşılandığını kaydetti.

İbrahim Başar Saydam, projenin kırsal kalkınmaya katkı sağlamasını, tarımsal üretimi artırmasını, kırsal nüfusun üretime katılmasını ve ürünlerin dayanıklılığını artırarak israfın önlenmesini hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA