Kahramanmaraş Tarhanası Avrupa Birliği tarafından tescil edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli yöresel lezzetlerinden Maraş Tarhanasının Avrupa Birliği tarafından tescil edildiğini duyurdu. Şehrin yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatlarını ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için tescil başvurularını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit Ceviz'inin ardından Maraş Tarhanasının da Avrupa Birliği tarafından tescil edildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli yöresel lezzetlerinden Maraş Tarhanasının Avrupa Birliği tarafından tescil edildiğini duyurdu.

Şehrin yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatlarını ulusal ve uluslararası arenada daha tanınır hale getirmek için tescil başvurularını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çağlayancerit Ceviz'inin ardından Maraş Tarhanasının da Avrupa Birliği tarafından tescil edildiğini duyurdu.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası tarafından yapılan başvuruyla 2010 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na tescil ettirilen Maraş Tarhanası, Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılında AB'ye yaptığı başvurunun ardından 3 yıllık karşılıklı müzakereler sonucunda AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak Çağlayancerit Cevizi'nden sonra şehrin AB tescilli ikinci ürünü olma özelliğini kazandı.

Konuya ilişkin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Şehrimizin yöresel değerlerinin yurt içinde ve yurt dışında tanınması ve hukuksal haklarının korunması noktasında tescil başvurularımız devam ediyor. Kahramanmaraş Ticaret Borsası tarafından yurt içi coğrafi tescili 2010 yılında alınan Maraş Tarhana 'sının dünya çapında tanınırlığı, büyükşehir belediyemiz öncülüğünde yapılan başvuru sonucunda AB tesciliyle gerçekleşmiştir. Çağlayancerit Ceviz'inin ardından şehrimizin diğer bir değeri olan Maraş Tarhanasını da AB'ye tescil ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz . Yöresel değerlerimizin ulusal ve uluslararası arenada tescili ve ürünlerimizin dünya pazarında yerini alması için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAHRAMANMARAŞ