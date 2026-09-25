Haberler

Kahramanmaraş'ta Maraş biberinde hasat başladı, tarlada kilosu 150-200 lira

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta Maraş biberinde hasat başladı, tarlada kilosu 150-200 lira
Güncelleme:
+44 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünü Maraş biberinde hasat başladı. Yaklaşık 12 bin dekarda 500'ün üzerinde çiftçi tarafından yetiştirilen biberde bu yıl yaklaşık 30 bin ton üretim beklenirken, tarlada kilogram fiyatı 150-200 lira arasında değişiyor.

Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli ürünü Maraş biberinde hasat başladı. Tarlalardan toplanan biberler güneşte kurutularak pul biber, toz biber, ipek pul biber ve isot gibi ürünlere dönüştürülüp iç ve dış piyasaya gönderiliyor.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 12 bin dekarlık alanda yetiştirilen Maraş biberinde bu yıl da yaklaşık 30 bin ton üretim bekleniyor. Üretimin 500'ün üzerinde çiftçi tarafından gerçekleştirildiği kentte, biber yetiştiriciliğinde Türkiye'de dördüncü, pul biber üretiminde ise birinci sırada bulunuluyor. Hasadın ardından tarlalardan toplanan biberler kurutma alanlarında sergilere seriliyor. Güneş altında günlerce bekletilerek kurutulan biberler daha sonra işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Kentte Maraş biberini pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot gibi ürünlere dönüştürerek satışını yapan 65 firma faaliyet gösteriyor. Hasadın yeni başlaması nedeniyle biberin kilogram fiyatı tarlada 150 ile 200 lira arasında değişiyor. Tarlalarda başlayan hasat, kurutma alanları ve fabrikalardaki işlemlerin ardından ürünlerin iç ve dış pazara gönderilmesiyle devam ediyor.

Hasat yapan üretici Siyamettin Çolak, "Çalışanlarımız sabahın erken saatlerinde işe başlıyor. Burada toplanan biberler sergene götürülüyor ve kurutulduktan sonra fabrikalara gönderiliyor. Biber kaliteli ve baharatlar çok güzel olacak bu yıl" dedi.

Hasat yapan işçilerden Hacer Derebeyi, sabah erken saatlerde kalkıp biber hasadı gerçekleştirmeye geldiklerini belirterek, "Sabah gelip öğleden sonra iki gibi gidiyoruz. Biber çok güzel, pul ve toz biberler oluyor bizler de tüketiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşçi Hakan Diri ise, "Adı üstünde Maraş acı biber. Bu ürün Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkelerine ihraç ediliyor" diye konuştu.

İşçi Ahmet Çolak da "Ürünlerimiz genellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep'e gidiyor. Biberin fiyatı ilk çıktığında 200 liraydı şuanda 150 ile 200 civarında değişiyor kalitesine göre" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fon soruşturmasında dev operasyon! 2 jet, lüks yat ve milyonluk araçlara el konuldu

Lüksün sınırı gökyüzüne dayanmış
Bilecik Bozüyük'te kamyona arkadan çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobil kamyona arkadan çarptı! Ön koltuktaki yolcu kurtarılamadı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu

Komşuda seçim hayli renkli geçecek! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Erling Haaland yine şov yaptı, Norveç 3 puanı kaptı

Bu adam gerçekten de durdurulamıyor!
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı

Akıbetleri merak edilen Katılımevim ve Birevim'le ilgili yeni gelişme
BM Genel Kurulu'nda boş salona konuşan Netanyahu, Türk kökenli yayıncı Hasan Piker'i hedef aldı

Netanyahu boş salonda Türk kökenli yayıncıyı da hedef aldı
Netanyahu'nun sözlerine Ankara'dan tepki! Burhanettin Duran: Hadsiz ve alçak

Netanyahu'nun sözlerine Ankara'dan tepki: Hadsiz ve alçak
Netanyahu, New York Belediye Başkanı Mamdani'yi de unutmadı: Yazıklar olsun size

BM'de demediğini bırakmadı! New York belediye başkanı da nasibini aldı
İsrail'in BM temsilcisi, İranlı bir diplomatı böyle taciz etti

İranlı diplomata böyle saldırdılar