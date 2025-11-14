Kahramanmaraş'ta Güneş Enerjisi Santrali ile Yenilenebilir Enerji Dönemi Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki tesislerin elektrik ihtiyacının yüzde 60'ını Pazarcık ilçesinde kurduğu güneş enerjisi santralinden karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kasım 2024'te "çevreye duyarlı Kahramanmaraş" hedefiyle Pazarcık'a bağlı Karabıyık Mahallesi kırsalında atıl durumdaki 100 dönüm araziyi değerlendirmek üzere güneş enerjisi santrali kurulum çalışmalarına başladı.

Tesis, 11 ay süren çalışmaların ardından Ekim 2025'te tamamlanarak faaliyete geçti.

Yaklaşık 6 megavat kurulu güce sahip santralde üretilen elektrikle belediyenin tesislerinde kullanılan enerjinin yüzde 60'ı karşılanıyor. Santralin devreye alınmasının ardından geçen ay belediyenin yaklaşık 5 milyon lira tasarruf sağladığı belirlendi.

Güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak için ciddi çalışmalar yürütülüyor

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, AA muhabirine, güneş enerjisinin çağın en önemli kaynaklarından biri olduğunu söyledi.

Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımların son yıllarda kentte arttığını dile getiren Atalar, kamu ve özel sektörün güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak için ciddi çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Kentin 6 Şubat 2023'te "yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan bir deprem yaşadığını hatırlatan Atalar, bir yandan kenti yeniden ayağa kaldırmak için mücadele ederken, bir yandan şehrin geleceğini sağlam temeller üzerine kurmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Güneş enerjisinin çevre dostu ve sürdürülebilir bir kaynak olduğunu ifade eden Atalar, söz konusu yatırımla uzun vadede enerji maliyetlerini düşürerek belediyenin bütçesine önemli katkı sağladığına dikkati çekti.

Atalar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Güneş enerji santralleri, çağımızın en önemli enerji kaynaklarından birini oluşturuyor. Biz de kentimize böyle bir tesis kazandırarak önemli adım attık. Yerel yönetim eliyle kurulan kentin en büyük güneş enerji santralini faaliyete geçirdik. 6 megavat kurulu güce sahip tesisimizle belediyemizin enerji ihtiyacının yüzde 60'ını karşılıyoruz. Yaklaşık 150 milyon liralık bu yatırım, belediyemizin yenilenebilir enerji alanındaki ilk projesi olma özelliğini taşıyor."