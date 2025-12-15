Haberler

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balığa yoğun ilgi

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balığa yoğun ilgi
Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balık satışları yükseliyor. Gayberli Mahallesi'nde kurulan balık pazarında hamsi başta olmak üzere pek çok deniz ürünü sunuluyor. Günlük 3 ton hamsi satışı gerçekleşirken, uygun fiyatlar vatandaşların ilgisini artırıyor.

Denize kıyısı olmayan Kahramanmaraş'ta balığa olan ilgi her geçen gün artıyor. Kent genelinde balık satışları yükselirken, tezgahlardaki ürün çeşitliliği de dikkat çekiyor.

Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi'nde kurulan balık pazarında; hamsiden kılıç balığına, ahtapottan yengece kadar birçok deniz ürünü vatandaşların beğenisine sunuluyor. Özellikle Karadeniz'in vazgeçilmezi hamsi, en çok tercih edilen balıklar arasında yer alıyor. Balıkçı esnafı kent genelinde günlük hamsi satışının yaklaşık 3 ton civarında gerçekleştiğini belirtiyor. Uygun fiyatlar ve taze ürünlerin tezgahlara düzenli olarak gelmesi, balığa olan talebi artırıyor.

Balıkçı esnafı İbrahim Sarı, "Kentimizde özellikle hamsi ilgi görüyor. 200-250 TL civarında kış mevsiminde olmazsa olmazlardan hamsi günde il geneli yaklaşık 3 ton civarında hamsi tüketiliyor" diye konuştu.

Esnaf Kemal Kötal da hamsinin çok sattığını ifade ederek, "Hamsi çok satılıyor artık. Soğuk hava depolarından temin ediyoruz. Fiyatları çok uygun. Tatlı su çeşitlerimiz de var. Palamut, uskumru var. Sipariş üzerine ahtapot var. Müşterimiz ne isterlerse en geç 2 gün içinde getirip teslim ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yasin Çelik ise, "Havaların soğuması ile balıklar az çıkınca fiyat hamside 50 lira oynama yaptı ama balık her şeye rağmen yine de çok ucuz ilgi görüyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

