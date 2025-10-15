Kadınların Ekonomik Güçlenmesi İçin Finansal Okuryazarlık Eğitimi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2018'den bugüne kadar finansal okuryazarlık konusunda verdiğimiz eğitimlerle, kadınların destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına dair bilgilere kolay erişimlerini sağladık. Sermaye Piyasası Kurulu ile 2024'te imzaladığımız protokol de kadınların ekonomik güçlenme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sayede eğitimlerimizle 1 milyonu aşkın kişiye ulaştık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) iş birliğinde düzenlenen 'Finansal Okuryazarlık Eğitim Programı', BTK'da gerçekleştirildi. Programa Bakan Göktaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK personeli katıldı. Göktaş, dijitalin insan hayatındaki konumuna dikkat çekerek, finansal okuryazarlığın önemine değindi. Göktaş finansal planlama hakkında, "Bizleri, yarınlarını düşünen bireyler haline getirir. Değer üretmenin gücünü, çevremize katkı sunma ve birlikte büyüme bilincine dönüştürmemizi sağlar. Çünkü gerçek refah, sadece kazandıklarımızda değil; aynı zamanda paylaştıklarımızda, ürettiklerimizde ve geleceğe bıraktıklarımızda. Bu anlamda finansal farkındalık, sayılardan ziyade davranışlarla ilgilidir. Bilinçli kararlar almak, kaynakları verimli kullanmak ve sürdürülebilir bir yaşam kurmak toplumsal kalkınmaya da yön vermektedir. Hedefimiz bu bilinci, bu anlayışı yaygınlaştırmaktır. Finansal okuryazarlık eğitimlerimiz, bu hedefi gerçekleştirmek için esasen bir araçtır" diye konuştu.

'BİLGİLERE KOLAY ERİŞMELERİNİ SAĞLADIK'

Gerçekleştirilen eğitimlerle, ekonomik hayatın yanı sıra kadınların karar alma süreçlerinde daha etkin bir rol üstlenmelerini sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, "Finansal sisteme güvenle adım atan her kadın böylece kazancını yönetebiliyor, kendi işini kurma yeteneği kazanıyor, bilinçli yatırımlar yapıyor. Bu anlamda 2018'den bugüne kadar finansal okuryazarlık konusunda verdiğimiz eğitimlerle, kadınların destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına dair bilgilere kolay erişimlerini sağladık. Sermaye Piyasası Kurulu ile 2024'te imzaladığımız protokol de kadınların ekonomik güçlenme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Bu sayede eğitimlerimizle 1 milyonu aşkın kişiye ulaştık" açıklamasında bulundu.

'KADINLAR KALKINMANIN ÖNCÜSÜ'

'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın, kadınların her alanda daha da görünür olmalarını hedefleyen kapsamlı bir vizyon belgesi olduğunu belirten Göktaş, "8 Mart'ta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle oluşturduğumuz Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulları ile de çalışmalarımızı yerelde koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Çünkü biz kadınların, değişimin, kalkınmanın ve refah dolu bir geleceğin öncüsü olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda kadınların, ekonomik hayata daha aktif, tam ve eşit katılımını sağlamak, girişimcilik potansiyelini artırmak temel önceliğimizdir. Bunun için Türkiye'nin dört bir yanında projeler hayata geçiriyoruz. Eğitim ve danışmanlık desteklerimizle, kadın kooperatiflerimizi güçlendiriyoruz. Böylece binlerce kadının üretime katılmalarını ve yerel kalkınmada aktif rol olmalarını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş konuşmasının sonunda, 'Türkiye Yüzyılı'nı üretim gücüne dönüştürdüklerini söyleyerek, '2025 Aile Yılı'nda, her alanda kadınları güçlendiren ve toplumsal refahı büyüten çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.