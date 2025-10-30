Kadın ve Gençlerin Nitelikli İş Gücüne Katılımı Artırılacak

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Özellikle kadınların ve gençlerin nitelikli iş gücüne katılımını artırmaya yönelik mekanizmaları güçlendiriyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun (MYK) Genel Kurulu'na katıldı. Programda bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK Başkanı Aşkın Tören ve sendika başkanları da yer aldı. Bakan Işıkhan, bugün itibarıyla 27 sektörde, 926 ulusal meslek standardı ve 694 ulusal yeterliliğin yürürlüğe alındığını belirterek, "İş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak amacıyla 455 meslek standardı ve 441 yeterlilik güncellenmiştir. Ayrıca yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında hazırlanan 78 meslek standardı ve 76 yeterlilik, ülkemizin dönüşüm sürecine doğrudan katkı sağlamıştır" dedi.

29 PROJENİN BÜTÇESİ, 43 MİLYON AVRO

2010-2025 döneminde Ulusal Yeterlilik Sistemi'ni güçlendirmek ve eğitim-istihdam bağını kuvvetlendirmek amacıyla yürütülen 29 projenin bütçesinin 43 milyon avroya ulaştığını söyleyen Işıkhan, "Bu projeler sayesinde; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi yaygınlaştırılmış, Ulusal Europass Merkezi faaliyetleri güçlenmiş ve ulusal sistemimiz Avrupa normlarıyla tam uyumlu hale gelmiştir. Kurumumuz, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'nin, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile denkliğini sağlayarak ulusal yeterlilik belgelerimizin uluslararası geçerliliğini de temin etmiştir. Böylece vatandaşlarımızın Avrupa genelinde tanınırlığı artan belgelerle, istihdam olanakları büyümüş, iş gücü hareketliliği desteklenmiştir. Halihazırda, ülkemiz genelinde faaliyet gösteren 260 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu aracılığıyla, uluslararası akreditasyona sahip, denetlenebilir ve kalite güvenceli bir sınav ve belgelendirme sistemi yürütülmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar 3,1 milyondan fazla vatandaşımız Mesleki Yeterlilik Belgesi almış, sadece son bir yılda 327 bin kişi belgelendirilmiştir" diye konuştu.

'2,5 MİLYONDAN FAZLA ÇALIŞANIMIZ MYK BELGESİ SAHİBİ'

Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliğinin çalışma hayatında üzerinde en fazla durdukları alanlardan birisi olduğunu ifade ederek, "Bu noktada özellikle iş kazalarının önlenmesi ve iş sağlığı güvenliği kültürünün yerleşmesi noktasında da MYK önemli bir rol üstlenmiştir. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan, 204 meslekte zorunlu hale getirilen belgeler sayesinde 2,5 milyondan fazla çalışanımız MYK Belgesi sahibi olmuştur. Yeni dönemde yayımlanacak olan 8'inci tebliğ ile yeşil dönüşüm meslekleri odağında belge zorunluluğu kapsamı daha da genişletilmiş olacaktır" dedi.

'SGK'NIN MALİ YAPISINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN ADIMLAR ATTIK'

Emeklilik sisteminin, 'nimet-külfet dengesi' üzerine kurulu olduğunu söyleyen Işıkhan, çalışırken ödenen prim oranı ne kadar yüksekse, emeklilik döneminde alınan aylığın da o ölçüde yüksek olacağını belirtti. Bakan Işıkhan, "Bizim temennimiz, vatandaşlarımızın hem çalışma dönemlerinde yüksek gelir elde etmelerini, sistemde, çalışan olarak daha fazla kalıp primlerini artırmalarını ve emeklilikte refahlarının devam etmesini sağlamaktır. Bu doğrultuda sosyal güvenlik sistemimizi aktüeryal olarak güçlendirmek birinci gayemizdir. EYT düzenlemesinden sonra SGK'nın mali yapısını güçlendirmek için çok ciddi adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'BELGELENDİRME SÜREÇLERİNE DESTEK SAĞLIYORUZ'

Her belgelendirme sürecini büyük dönüşüm yolculuğunun sessiz ama kararlı bir adımı olarak gördüğünü ifade eden Işıkhan, "Orta Vadeli Program (2026–2028) çerçevesinde; yeşil ve dijital dönüşüm, mikro yeterlilikler ve beceri uyumu konularında geliştirilen politikalar, MYK'nin hedefleriyle tam uyum içindedir. Yeşil dönüşüm kapsamında, 22 ulusal yeterlilikte 5 bin 331 kişi belgelendirilmiştir. Ayrıca dijital dönüşüm kapsamında 16 yeterlilikte belgelendirme faaliyetleri sürmektedir. Özellikle kadınların ve gençlerin nitelikli iş gücüne katılımını artırmaya yönelik mekanizmaları da güçlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki; geleceğin Türkiye'si, kapsayıcı bir beceri seferberliğiyle inşa edilecektir. Son dönemde Türk dünyası ülkeleriyle iş birliğimizi de derinleştirdik. Bu vesileyle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerin ulusal yeterlilik sistemlerini kurmalarına ve belgelendirme süreçlerini geliştirmelerine destek sağlıyoruz" dedi.