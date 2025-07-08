Kadın İstihdamını Artırmak İçin Protokol İmzalandı

Kadın İstihdamını Artırmak İçin Protokol İmzalandı
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol ile kadınların iş hayatına katılımı ve girişimciliğin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Kadınların iş hayatına daha fazla katılımını sağlamak ve yerel kalkınmaya katkı sunmak amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Bafra Ticaret ve Sanayi Odası arasında "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği" temalı iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle, kadın istihdamının artırılması, girişimciliğin teşvik edilmesi ve bu alandaki eğitim ile faaliyetlerin koordineli şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Kadınların üretimde daha aktif rol almasını amaçlayan protokol, bölgede sosyal ve ekonomik gelişim açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İmza törenine OKA Genel Sekreteri Melika Dicle, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, OKA İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Birim Başkanı Fatih Ege, Bafra TSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ve Genel Sekreteri Talip Şahin katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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