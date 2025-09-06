Kadın girişimciler e-ticaretle küresel pazarlara ulaşıyor

Kadınların evden başlattıkları girişimler, e-ticaretle yurt içi ve yurt dışından müşterilere kolayca ulaşma imkanı elde ediyor.

Verilen destek ve teşviklerle birlikte kadın girişimcilerin e-ticarete yönelimi hızlanırken, tüketicilerin de girişimci kadınlardan alışveriş yapma bilinci artıyor.

Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, girişimlerin kadınların ekonomik hayata katılmasının en erişilebilir yollarından biri olduğunu belirterek, "Kadınların evden başlattıkları girişimler, mikro ölçekte doğup makro düzeyde ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan bir hareket alanı oluşturuyor." dedi.

Evden üretim yapan kadınların aile bütçesine ek gelir sağladığını söyleyen Bezircioğlu, bunun yanı sıra yerelde istihdam yarattıklarını, yapılan girişimlerin kırsal ve yarı kentsel bölgelerde kadınların ekonomik hayata katılımını artırdığını ve tedarik zincirindeki diğer aktörleri de güçlendirerek ekonomiyi canlandırdığını belirtti.

Finansal Okuryazarlık Platformu projesiyle üç yıl içinde üç milyon kadına ulaşılacak

Bezircioğlu, kadın girişimciliğinin en kritik döneminin ilk üç yıl olduğunu ifade ederek, "Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile işbirliği yaparak kadın girişimcilere finansal bilgi ve bilinç kazandırmayı hedefleyen bir protokole imza attık. Proje kapsamında üç yıl içinde üç milyon kadına ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dernek olarak, kadın girişimcilerin hem ulusal hem de uluslararası ağlara erişimini sağlayarak küresel tedarik zincirlerine katılımına imkan tanıdıklarının altını çizen Bezircioğlu, "Gerçekleştirdiğimiz Girişimcilik ve Satın Alma Buluşması'nda binin üzerinde bire bir görüşme yapılmış, kadın girişimciler Türkiye'nin önde gelen satın alma profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatı bulmuştur." ifadelerini kullandı.

Bezircioğlu, kadın girişimcilerin en çok karşılaştığı sorunlardan birinin dijital pazarlama bilgisi eksikliği olduğuna vurgu yaparak, sosyal medya algoritmalarının sürekli değişmesi, içerik üretme sürecinin yoğun emek gerektirmesi ve reklam bütçelerinin sınırlı olmasının kadın girişimcilerin ürünlerini görünür kılmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

Güvenilir ödeme, lojistik ve psikolojik açıdan da zorlukların yaşandığını belirten Bezircioğlu, KAGİDER Momentum Kadın Girişimci Eğitimi ile iki yıl içinde 2 bin kadın girişimciye eğitim sunacaklarını söyledi.

Kadın İhracatçı Programı kapsamında çeşitli alanlarda eğitimler sunulacak

Bezircioğlu, kadınların girişim yolculuğunda en sık karşılaştıkları sorunlardan birinin finansmana erişim olduğunun altını çizerek, pek çok kadın girişimcinin teminat eksikliği nedeniyle krediye ulaşmakta zorlandığını ifade etti.

Kadınların işlerini büyütmek için ekip kurmaları, üretim kapasitesini artırmaları ve dijital pazarlara açılmaları gerektiğini aktaran Bezircioğlu, kadın girişimcilerin ekonomiye katkısını artırmak için eğitim, finansmana erişim, pazarlama ve satış kanallarına odaklanmanın önemli olduğunu vurguladı.

Bezircioğlu, kadınların ulusal pazara açılabilmesi için doğru bilgi ve yetkinliklere sahip olmaları gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadınların işlerini evden çıkarıp ulusal pazara taşıyabilmeleri için doğru bilgiye, yetkinliklere ve güncel iş modellerine sahip olmaları gerekiyor. Finansmana erişimde kadınlara özel kredi ve destek mekanizmalarının artırılması ve finansal okuryazarlığın güçlendirilmesi büyük önem taşıyor."

Yakında başlatacakları Kadın İhracatçı Programı kapsamında kadın girişimcilere ihracat, lojistik, dijital pazarlama kaynakları ve yapay zeka kullanımı gibi alanlarda çeşitli eğitimler sunacaklarını anlatan Bezircioğlu, pazarlama alanında ise kooperatifleşme ve e-ticaret platformlarında kadın üreticilere özel alanlar oluşturulmasının süreci hızlandıracağını dile getirdi.

Bezircioğlu, e-ticaretin, evden üretim yapan kadınlar için sınırları ortadan kaldıran bir fırsat olduğuna işaret ederek, "Bu potansiyelin tam anlamıyla değerlendirilebilmesi için kadın girişimcilerin yabancı dil, lojistik, ödeme sistemleri, dijital pazarlama ve ihracat prosedürleri konusunda desteklenmesi şart." diye konuştu.

"Bireysel gelişime ve toplumsal faydaya katkı sunan önemli bir kaldıraç"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Tanır ise girişimci kadınların el emeği ürünlerini e-ticaret sayesinde müşterilerine ulaştırmanın daha kolay bir hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Evden üretim yaparak ekonomik hayattaki rolünü güçlendiren kadınlar, e-ticaret sayesinde yalnızca yerelde değil, ülke çapında ve hatta global çapta müşterilerine kolayca ulaşma imkanı yakalıyor. Böylece gelirlerini artırmalarının yanı sıra üretimlerini hem modern hem de sürdürülebilir bir iş modeline dönüştürebiliyorlar. E-ticareti kadınların iş hayatına katılımındaki coğrafi ve diğer bariyerleri minimuma indiren, bireysel gelişime ve toplumsal faydaya katkı sunan önemli bir kaldıraç olarak görüyorum."

Tanır, Kovid-19 dönemiyle birlikte girişimci kadınların e-ticarete yöneliminin hız kazandığını aktararak, tüketicinin de girişimci kadınlardan alışveriş yapma bilincinin arttığını söyledi.

E-ticarette büyümenin en önemli unsurlarının başında dijital okuryazarlık geldiğini vurgulayan Tanır, "Bu nedenle tüm girişimcilere öncelikli iki önerim, dijital okuryazarlıklarını geliştirmeleri ve e-ticaretin temel becerilerine yatırım yapmaları olur." diye konuştu.

Tanır, veri yönetiminin önemine de değinerek, büyüme planı olan girişimcilerin e-ticaretle ulaşabildikleri zengin veriyi tüm iş süreçlerine entegre ederek iş dünyasında kalıcı markalar yaratıp sürdürülebilir başarı elde edebildiklerini anlattı.

E-ticaret ekosisteminin çeşitliliğini önemli ölçüde girişimcilerin sağladığına dikkati çeken Tanır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu anlamda e-ticaret, yalnızca dev markaların değil, niş üreticilerin de kendisini parlatabildiği bir alan. Dijital platformların en büyük avantajlarından biri de bu tarz üreticilere alan açabilmesi. Tüketicilerin küçük üreticilere verdiği destekten de bunu net bir biçimde anlayabiliyoruz."

Kadın girişimcilere eğitim ve destek programları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, kadın ihracatçıların rekabet gücünü artırmaya yönelik programlar kapsamında son bir buçuk yılda 71 firma Kadın Girişimci Belgesi aldı.

Finansman desteği için hayata geçirilen "İhracatta Kadını Destekleme Paketi" çerçevesinde bugüne kadar 3 firma Eximbank kredisi kullanırken, 10 firma ise İGE kefaletinden yararlandı.

Başlangıçta 4 banka ile sınırlı olan kefalet desteği 8 bankaya çıkarılırken, TİM ve Akbank işbirliğiyle başlatılan "İhracatta Sınırları Aş" programına Türkiye'nin farklı bölgelerinden bini aşkın kadın girişimci katıldı.

Ticaret Bakanlığının desteğiyle, TİM tarihinde ilk kez tekstil ve hazır giyim sektörlerine odaklanan bir kadın UR-GE projesi başlatıldı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticarette Kadın Organizasyonu Derneği (UKODER), İstanbul Medipol Üniversitesi ve TİM arasında "Uluslararası Ticarette Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi" protokolü imzalandı.

KAGİDER'den edinilen bilgilere göre, 500 kadın girişimciye dijital okuryazarlık ve marka oluşturma eğitimi verildi. Yaklaşık 9 hafta süren İyi İşler Programı ile 9 farklı kentten 30 kadın girişimciye ulaşıldı. 10 yıl içinde bu programdan mezun olanların sayısı 190'a çıktı.

Geleceğin Kadın Liderleri Programı'ndan bugüne kadar 1850 genç kadın mezun oldu. Tarımda Kadın Girişimci Programı'na ise 2025'te 24 şehirden 40 girişimci katıldı.