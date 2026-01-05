Haberler

Garanti BBVA ve BÜYEM iş birliğiyle Kadın Girişimci Akademisi eğitimleri KKTC'de devam ediyor

Kadın girişimcilerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenen Kadın Girişimci Akademisi, Kuzey Kıbrıs'ta 21 Ocak 2025'te başlıyor. Eğitime katılmak isteyenler 15 Ocak 2026'ya kadar başvuru yapabilir.

Kadın girişimcilerin bilgi birikimi, yönetim becerileri ve kapasitelerini artırmak ve aynı zamanda iş hayatındaki sürdürülebilir varlıklarını güçlendirmek amacıyla gerçekleşen Kadın Girişimci Akademisi, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşiyor. Eğitimlere katılmak isteyen girişimci kadınlar 15 Ocak 2026 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle 2012 yılında hayata geçirilen Kadın Girişimci Akademisi, kadın girişimcilerin iş hayatlarında gelişimini desteklemek hedefiyle yoluna devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kadın girişimcilerin katılımı ile 21 Ocak tarihinde başlayacak olan akademi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) destekleriyle gerçekleştirilecek.

21 Ocak - 6 Mart 2025 tarihleri arasında sınırlı kontenjanla düzenlenecek eğitimler için başvurular, 15 Ocak 2026 tarihine kadar garantibbvakadingirisimci.com adresi üzerinden yapılabilecek. Eğitimler, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Seminer Salonu'nda ve Zoom Cloud Meetings Platformu üzerinden, Boğaziçi Üniversitesi'nin deneyimli akademisyenleri ve alanında uzman profesyonelleri tarafından hem fiziksel hem de çevrim içi olarak verilecek.

Katılımcılar; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, sosyal medya ve e-ticaret, finansal yönetim, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri, ticaret hukuku ve sözleşmeler gibi iş hayatına doğrudan katkı sağlayacak konularda bilgi edinecekler.

Akademi, bankanın 2006 yılından bu yana sürdürdüğü kadın girişimcilere destek programlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Banka, kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin yanı sıra eğitim ve network geliştirme imkanlarını artırarak iş hayatında daha güçlü ve sürdürülebilir bir varlık göstermelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Programı başarıyla tamamlayan girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen sertifikanın sahibi olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
