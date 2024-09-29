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Kadın Çiftçilere Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi Sertifikaları Verildi

Kadın Çiftçilere Zeytin Yetiştiriciliği Eğitimi Sertifikaları Verildi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen kadına yönelik zeytin yetiştiriciliği eğitimlerinin ikinci etabı tamamlandı. 26 kadın çiftçi sertifikalarını aldı. Eğitimler, sürdürülebilir tarım için katkı sağlıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kadın çiftçilere yönelik verilen sonbahar dönemi eğitimlerinin ikinci etabı tamamlandı. 5 gün süren 26 kadın çiftçinin katıldığı eğitimlere ait sertifikalar Ayvalık Ticaret Odası salonunda takdim edildi.

Bunge Gıda Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde kurulan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü'nün Sonbahar dönemi eğitimlerinin ikinci etabı tamamlandı. Geçen yıl eğitimlerine başlayan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü'nde 2023 yılı boyunca 127 kadın zeytin çiftçisi eğitim alarak zeytin yetiştiriciliği sertifikasına sahip olurken proje kapsamında beş yılın sonunda en az 600 kadın çiftçiye eğitim verilmesi hedefleniyor. Proje Koordinatörü Bülent Önder, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ekonomik desteğiyle yürütülen Kadın Zeytincilerin Sürdürülebilir Tarıma dahil edilebilmesi projesinin bir etabının daha başarılı bir şekilde sona ermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2023 yılında başladıkları eğitim serüveni yolculuğunda bugüne kadar 7 eğitim verdiklerini aktaran Önder, "Geçen yıl 127 kadın zeytin üreticimize yönelik bu eğitimleri verdik. Bu yıl Edremit Körfezi bölgesinde 150 kadın üreticimize eğitim verebilmek için yola çıktık. Bundan sonra da Ayvalık Ticaret Odası'nda bir eğitim daha yapacağız. Devamında da Burhaniye ve Edremit'te de eğitimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Bülent Önder, verdikleri eğitimlerde öncelikle dünya ve Türkiye'de zeytincilik ile başlayıp; zeytincilik ve zeytinyağındaki genel durumun yanı sıra zeytin filizinin seçiminden, ekimine, aşılanmasına, budanmasına, bakımına, hasadına, hasatta dikkat edilmesi gerekenlere, ambalajlamaya, gıda regülasyonuna, devamında ise işin ticarileşme boyutuna, markalaşmasına, nihayetinde de zeytinyağı ve turizm ilişkisiyle de eğitimlerimizi tamamlıyoruz. 2023 yılında eğitim verdikleri 127 kadın zeytinci üzerinde olan etkilerini ölçmek için bu yıl içerisinde 'etki enerjisi' çalışması yapacağız. Bu eğitimlerde o kadın zeytincilerimizin hayatlarına nasıl dokunduğumuzu ve neleri değiştirebildiğini ölçerek, bunların sonucunu bir rapor halinde yayınlayacağız" diye konuştu.

Bünge -Komili Zeytinyağları Operasyon Şefi Mehmet Cavlı ise Türkiye geneline bakıldığında zeytin üreticilerinin bilimsel olarak bazı eksikliklerinin olduğunu ve bu tür bir eğitime ihtiyaçları olduğunu tespit ettikten hemen sonra Kadın Zeytin Çiftçilere yönelik söz konusu eğitimlere başladıklarını anlattı. Zeytin ağaçlarının verimini ve daha kaliteli zeytinyağı üretimini arttırabilmek adına Kadın Çiftçilere yönelik verdikleri eğitimlerin oldukça başarılı olduğunu belirten Cavlı, "Eğitimlerin ardından bu eğitimlere katılan kadın çiftçilerimiz kendi aralarında oluşturdukları sosyal medya gruplarında bilgi birikimlerini paylaşıyorlar. Zeytin hasadı yaptıklarında; hasat konusunda yaptıkları çalışmaları bu gruplarda bulunan diğer arkadaşlarıyla paylaşarak, aslında kendi aralarında bambaşka bir eğitim sürecine daha girmiş oluyorlar. Hatta bazı sosyal medya guruplarındaki kadın çiftçilerimiz kooperatifleşmeye kadar gidebiliyorlar. Bizler, bu gelişmeleri izledikçe, sektörel anlamda gerçekten çok önemli bir meşale yaktığımızı gözlemleyebiliyoruz. Bu durumda bizleri sonsuz mutlu kılıyor" dedi.

Kadın çiftçiler için verilen sonbahar eğitimlerinin ikinci etabının sertifika töreninde; Bülent Önder ve Mehmet Cavlı'nın yanı sıra Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, ATO Yönetim Kurulu Mehmet Çokkorkmaz ve proje eğitmenleri yer aldı.

Öte yandan, Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitü'nün düzenlediği 'Kadın zeytinciler için zeytin yetiştiriciliği, zeytinyağı üretimi ve girişimcilik' eğitim programına katılan kadın zeytin çiftçilerinin eğitimini desteklemesi için 'Zeytincinin Başucu Rehberi' kitabı hazırlandığı da gelen bilgiler arasında. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Eğitim Tarım Kadın

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