Kademe A.Ş. Şile Belediyesi'ne 17 araç teslim etti

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması adına yüzde 84 oranında yerli ve milli imkanlarla temizlik makineleri ve ekipmanları üreterek 45 ülkeye ihracat yapan Kademe A.Ş. son araç teslimini Şile Belediyesi'ne yaptı. Tam 17 aracın belediyeye teslim edildiği tören Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve Kademe A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak'ın katılımıyla gerçekleşti.

Şehir temizliğinde kullanılan araçların üretiminde, motorundan plastiğine yerli ve milli imkanları kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Kademe A.Ş. 'Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali' sırasında gerçekleştirilen teslim töreniyle 17 aracını belediyenin hizmetine sundu. Mobil sıcak sulu yıkama aracıyla birlikte, vakumlu yol süpürme aracı, hidrolik sıkıştırmalı çöp aracı ve arazöz ile Şile, çevresel temizlik alanında yeni bir döneme giriyor. Araçların teslim törenine Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Kademe A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak belediye personeli ve çok sayıda Şile sakini katıldı.

'ŞİLE'YE ŞİMDİYE KADAR KAZANDIRMIŞ OLDUĞUMUZ ARAÇ SAYISI 29'U BULDU'

Törende konuşma yapan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı 'Burada gördüğünüz araçlarımızla Şile'ye şimdiye kadar kazandırmış olduğumuz araç sayısı 29'u buldu. Bugün de burada toplam 17 araç yerli ve milli üst yapı hizmetlerinin üretildiği Kademe firmasını tercih ederek, üretilen bu araçları Şile'nin hizmetine sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çünkü yerli ve milli üretimi destekleyip, o iradeyi bize aşılayan bir büyüğümüz olarak biz de onun yolunda bu hizmetlerin satın alınması ve kazandırılması noktasında gerekli hassasiyetleri gösteriyoruz. Bugün arkamda görmüş olduğunuz bu araçların üst yapısını Kademe firmasının tecrübelerine, bilgi ve birikimine dayanarak Şile hizmetine sunmuş olduk. Buradan da Kademe ve Albayrak grubuna da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kademe firması işini bilen, işinde uzmanlaşmış, yetkinleşmiş bir kurum. Dolayısıyla onların destekleri ve onların bilgi ve birikimi bizim için önemli. Biz bu hizmeti bir şekilde bir yerden satın alacaktık. Öncelikle yerli ve milli olmasını arzu ettik. Yerli ve milli bu tür kazanımlar ilçemiz için de bizim için de bir berekettir. Ben bizzat kendim, ekibimle, çalışma arkadaşlarımızla beraber Konya'daki fabrikayı gezmek suretiyle orada yapılan işleri bizzat görmek suretiyle şahitlik ettik ve firmaya teslim olduk. Bugün de alnımızın akıyla bu işten çıkmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz' dedi.

"ÜLKEMİZİN YEREL YÖNETİMLERİ YERLİ VE MİLLİYİ TERCİH EDİYOR"

Törende açıklama yapan Kademe A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, yerel yönetimlerin, belediyelerin ithal ürün almak yerine ürettiğimiz yerli ve milli araçları tercih etmeleri vesilesiyle, sermayenin ülkemize kaldığını belirtti. Belediyelerin Avrupa fiyatlarının altında aldıkları ürünler sayesinde ciddi tasarruflar elde ettiğine dikkat çeken Albayrak, süreçle ilgili şöyle konuştu:

'Şile Belediyesi, 5-6 ay önce başlattığı proje kapsamında hizmet araçlarımızı kendi uhdesinde kullanmak üzere bizle görüştü. Üst yapılarımız, 20 yıldır belediye hizmet araçlarının Türkiye'de imalatını gerçekleştiriyor. 10 yıldır da yerli ve milli montaj atölyemiz artık Türkiye'de de imalata geçti. Şile Belediyemiz de bunun yerli ve milli olanını yani Albayrak grubuna ait Kademe firmasını tercih etti. İthal gelen araçların haricinde yerli ve milli araçlarımızı tercih ettikleri için belediye başkanımıza, ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Yurt dışına giden ve yurt dışından gelen ekipmanlar dışında parçalarının yüzde 85-90'lara kadar yerlilik oranına ulaşan araçların burada kullanılmasının ekonomiye çok büyük bir katkısı var.'

'UMARIM BU KONUDA ŞİLE BELEDİYESİ DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLUR'

Albayrak, 'Şu anda Şile Belediyesi 29 tane aracını yerlileştirdi, millileştirdi ve sermayesine kazandırdı. Biz de Kademe firması olarak bunların 10 adetini kendimiz imal ettik. Diğer araçların üst yapılarında ise alanlarında profesyonel olan diğer yerli firmalarımızdan yüzde 100'ünü yerli şekilde Şile Belediyesi envanterine katmış bulunduk. Belediyeler bu konuda yerli ve milli tercih yaptıkları zaman hem milli ekonomiye katkıları hem de belediyenin kendi bütçesine katkısı bulunurken bir yandan da alım haricinde ekonomiye ekstra katkıları var. Umarım bu konuda Şile Belediyesi diğer belediyelere örnek olur. Hala ithal makinaları tercih edenler var. Ekonomimiz bu şekilde büyür inşallah' ifadeleriyle sözlerine son verdi.