Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada sığınmacıların da yer aldığı 4 önemli konu başlığı var
Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplanacak. 1 milyon Suriyelinin ülkelerine dönüş projesinin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise enflasyon ve fiyat artışlarıyla mücadele çerçevesinde atılacak adımlar olacak. Terörle mücadele operasyonları ve Rusya-Ukrayna savaşında gelinen nokta da yine Kabine'nin gündeminde yer alıyor.
Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.
Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi ve projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.
Ekonomideki son gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.
Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.