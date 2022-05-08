Kabine yarın Erdoğan başkanlığında toplanıyor! Masada sığınmacıların da yer aldığı 4 önemli konu başlığı var

Kabine toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

GÖÇMENLERİN DÖNÜŞÜNE AİT PROJE MASADA

Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi ve projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

ENFLASYON VE FİYAT ARTIŞLARIYLA MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR

Ekonomideki son gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI DA BAŞLIKLAR ARASINDA

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.