Japonya Merkez Bankası'ndan 30 yıl sonra bir ilk

Japonya Merkez Bankası (BOJ), cuma günü yaptığı toplantıda kısa vadeli faiz oranını oybirliğiyle yüzde 0,50'den yüzde 0,75'e yükseltti. Ocak ayından bu yana ilk faiz artışı olan bu karar, Japonya'da faiz oranlarını 1995'ten bu yana görülen en yüksek seviyelere taşıdı.

BOJ'dan yapılan açıklamada, ücret artışlarının da etkisiyle enflasyon görünümünün güçlendiği ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine istikrarlı biçimde ulaşılacağına yönelik güvenin arttığı vurgulandı.

REEL FAİZ ORANLARI NEGATİF KALMAYA DEVAM EDECEK

Merkez bankası, politika değişikliğinin ardından reel faiz oranlarının önemli ölçüde negatif kalmaya devam edeceğini, uyumlu finansal koşulların ise ekonomik faaliyeti güçlü şekilde desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

FAİZ ARTIRIMLARI DEVAM EDEBİLİR

Açıklamada ayrıca, ekonomik ve fiyat görünümünün öngörülerle uyumlu ilerlemesi halinde faiz artırımlarının devam edebileceği mesajı verildi. Japon ekonomisinin bazı kırılganlıklara rağmen ılımlı bir toparlanma sürecinde olduğu, işgücü piyasasının sıkı seyrini koruduğu ve şirket kârlılıklarının genel olarak yüksek düzeylerde bulunduğu ifade edildi.