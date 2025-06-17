İzmir Ticaret Odası ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

İzmir Ticaret Odası ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü arasında gerçekleştirilecek iş birliğine ilişkin protokol, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel tarafından imzalandı.

İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen imza törenine, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuray Eyigele İşleyen ve Serdar Gökhan Arıkan, Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Tahir Özdemir ve Nevzat Artkıy, Genel Koordinatör Pınar Karayılanoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü İletişim Uzmanı Neşe Çalışkan Sıradağlı ve Uzman Betül Aykın katıldı.

Protokol kapsamında, iki kurum dezenformasyonla mücadele konusunda iş birliği içinde hareket edecek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri yürütecek. İzmir'e katma değer sağlayacak kültürel organizasyonlar, araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile sosyal sorumluluk projeleri geliştirilecek. İzmir Ticaret Odası, İzmir ve Manisa illerinde bulunan üniversitelerin İletişim Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere, "kontenjan dahilinde" staj olanağı sağlayacak. Taraflar, toplumsal farkındalığın artırılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bağımlılıklarla (madde, teknoloji vb.) mücadelede etkin bir biçimde mücadele edilmesi konusunda iş birliği içinde hareket edecek.

Özgener: "Dezenformasyonla mücadele hayati önem taşıyor"

Günümüzün hızla değişen ve gelişen şartlarında, "iletişim" faaliyetlerinin öneminin, her geçen gün biraz daha arttığına dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Hangi meslekte, hangi yaşta olursak olalım, doğru bilgiye ulaşma arayışımız var. Özellikle internetin yaygınlaşması ve sosyal medya mecralarının birer haber kaynağı olarak hayatımıza girmesiyle, bu ihtiyacımızın arttığını görüyoruz. Kaynaksız içerikler, doğruluğu bulunmayan ve kasıtlı olarak yayılan bilgiler, çok ciddi bir "dezenformasyon" olarak karşımıza çıkıyor. Bu yanlış bilgiler ticari hayatı da olumsuz yönde etkiliyor. Bu anlamda; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından aktif bir şekilde yürütülen "Dezenformasyonla Mücadele" konusunda da çalışmalar yapacağız. Üyelerimize yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri de yürüteceğiz. Bu kıymetli iş birliği için Bölge Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yüksel: "Türkiye iletişim modeli, güçlü bir ilkesel duruşu bünyesinde barındırmaktadır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğünün çalışmalarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel, İletişim Başkanlığının yürüttüğü faaliyetler ile Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde yapılan çalışmalardan bahsetti. Yüksel konuşmasında, "Türkiye İletişim Modeli ile hedeflenen sağlıklı enformasyon akışı devlet idaresi ve kamuoyu açısından stratejik bir önem taşımaktadır. 360 derece iletişim anlayışıyla teknolojiden eğitime her konuda devlet-millet arasındaki iletişim köprüsü sağlamlaştırılmıştır. Tüm insanlığın ortak menfaatini gözeterek; hakikate, adalete ve hakkaniyete bağlı kalmayı temel ilke edinen Türkiye İletişim Modeli güçlü bir ilkesel duruşu ve net bir tavrı da bünyesinde barındırmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Ticaret Odası ile yapılan protokolün önemini vurgulayan Yüksel, İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından yerelde yürütülen medya ve iletişim çalışmaları, kamuoyunu doğru bilgilendirmeye yönelik projeler ile yeni medya ve dezenformasyon, stratejik iletişim, davranışsal bağımlılık gibi konularda gerek yerel basın gerek üniversiteler ve kamu kurumları ile yapılan işbirliklerine değinerek Ticaret Odası ile de bu alanlarda yapılacak iş birliklerinden duyacağı memnuniyeti dile getirdi ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu. - İZMİR