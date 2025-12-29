İZTO'dan 2025'te 51 ülke ile 83 organizasyon ve 2743 iş görüşmesi

Dünyanın dört bir yanından ticari heyetlerin İzmir'deki buluşma noktası olan İzmir Ticaret Odası, 2025 yılında 51 ülkeden 83 heyete ev sahipliği yaptı. İzmir Ticaret Odası üyeleri, yabancı heyetler ile düzenlenen organizasyonlar ve yurtdışı proje faaliyetleri kapsamında, 2 bin 743 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Özgener: "Rakamlar İzmir iş dünyasının küresel ölçekte ne denli güçlü olduğunu ortaya koyuyor

2025 yılının, İzmir'in küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirdiği, uluslararası iş birliklerinin somut sonuçlara dönüştüğü bir yıl olduğuna dikkat çeken İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir Ticaret Odası olarak, üyelerimizin dünya pazarlarına erişimini artırmayı, yeni ticaret köprüleri kurmayı ve kentimizin potansiyelini uluslararası platformlarda en doğru şekilde temsil etmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu anlayışla, 51 ülkeden ticari heyeti İzmir'de ağırladık; 83 organizasyonla üyelerimizi dünyanın dört bir yanından iş insanlarıyla bir araya getirdik. Gerçekleştirilen 2 bin 743 ikili iş görüşmesi, İzmir iş dünyasının küresel ölçekte ne denli güçlü ve rekabetçi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. İzmir Ticaret Odası olarak, önümüzdeki dönemde de üyelerimizi doğru pazarlarla buluşturan, sürdürülebilir ve katma değer yaratan iş birliklerine öncülük etmeye devam edeceğiz. İzmir'i yalnızca Türkiye'nin değil, Akdeniz havzasının ve dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Alternatif pazarlara yönelik tanıtım toplantıları

İZTO'dan yapılan bilgilendirmeye göre, 2025 yılı İzmir'in uluslararası pazarlarda adından sıkça söz ettirdiği bir yıl oldu. Üst düzey ziyaretlerin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri'nden İrlanda'ya, Belçika'dan Filipinler'e kadar 20 ülkeden büyükelçi ve başkonsolos seviyesinde diplomatik temsilci, İzmir Ticaret Odası'na ziyarette bulundu. İzmir Ticaret Odası üyelerinin yurtdışı bağlantılarını güçlendirmek amacıyla ABD, Almanya, Çin gibi büyük ticaret ortaklarının yanı sıra Arjantin, Hong Kong, Tayvan, Nijerya, Uganda ve Suudi Arabistan gibi İzmir'in pazar payını artırabileceği alternatif pazarlara yönelik tanıtım toplantıları düzenlendi.

Arap ülkeleri İzmir'de buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, 15 ülkeden 100'ün üzerinde iş insanı ve 5 Büyükelçinin katılımıyla düzenlenen "Türk-Arap Odası 6. Yönetim Kurulu Toplantısı ve İş Forumu"na İzmir Ticaret Odası ev sahipliği yaptı.

Polonya, Ukrayna ve Çin ile anlaşmalar yapıldı

İzmir Ticaret Odası 2025 yılında, Polonya Lublin Ticaret Odası, Ukrayna Bukoniva İş İnsanları Derneği ile yeni anlaşmalar imzaladı. Çin Uluslararası Ticareti Geliştirme Konseyi, Tianjin Alt Konseyi ile mevcut olan anlaşmalar ilişkileri daha da derinleştirmek amacıyla günün dinamiklerine uygun şekilde güncellenerek yeniden imza altına alındı.

Almanya'daki ilk kardeş oda anlaşması imzalandı

İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçılar Birliği tarafından hayata geçirilen Kemalpaşa Lojistik Merkezi'nin yönetim süreçlerine adapte edilebilecek dijital çözümlere yönelik incelemelerde bulunmak üzere, Almanya'nın Hamburg ve Bremen şehirleri ziyaret edildi. 2 günde 12 önemli kurumla görüşüldü. Almanya ile ilişkilerimizde bir ilke imza atılarak Bremen Ticaret Odası ile İzmir Ticaret Odası arasında Kardeş Oda anlaşması imzalandı.

TOBB öncülüğünde ABD zirvesi

"Küresel İlişkiler, Diplomasi ve Ekonomik Konularda ABD ve Türkiye'nin Değişen Rolü Konferansı" da 2025 yılında gerçekleşen önemli organizasyonlardan biri oldu. TOBB Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve ABD Ticaret Odası Önceki Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'ın katılımlarıyla İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşen konferansa çok sayıda iş insanı katıldı.

VII. Avrupa şirketler meclisi toplantısına katılım

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Avrupa Odalar Birliği tarafından Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Genel Kurul salonunda gerçekleştirilen VII. Avrupa Şirketler Meclisi Toplantısı'na Avrupa Odalar Birliği (Eurochambres) Başkan Vekili ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki heyetle birlikte katıldı. - İZMİR