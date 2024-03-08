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İzmir Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı - Optic World İzmir, kapılarını açtı

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İzmir Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı - Optic World İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fuarcılık iştiraki İZFAŞ tarafından düzenlenen bir etkinlik olarak başladı. Fuar, optik ve gözlük sektöründe ulusal ve uluslararası üretici firmaları bir araya getirerek, sektörel gelişmeleri tanıtmayı ve yerel markaları desteklemeyi amaçlıyor. Fuar, 10 Mart Pazar günü sona erecek.

İzmir Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı - Optic World İzmir, kapılarını açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin fuarcılık iştiraki İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Fuar İzmir'deki açılış töreninde konuşan Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Genel Başkanı Ergün Karaçanak, fuarlar aracılığıyla yapılan iş ve ticaret hacmin boyutunun milyarlarca dolarla ifade edildiğini belirtti.

Uluslararası alanda yerli ve milli markaların oluşturulmasını, bu markaların en üst sıralarda yer almasını amaçladıklarını kaydeden Karaçanak, fuarların işletmelere ürünlerini ve kendilerini müşterilere tanıtma, sektörel gelişmeleri görerek kendi durumlarını gözden geçirme şansı sunduğunu ifade etti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de son yıllarda Türkiye'de en fazla güneş gözlüğü ithalatının Çin'den gerçekleştiğini aktararak, "Optik sektörünün ülkemizde yerelleştirilmesi ve ithalata olan bağımlılığın azaltılması için Türkiye'de güneş gözlüğü üretimini desteklemeli ve yerel markaları hep beraber ön plana çıkarmalıyız. Bu fuarı da bu amaç için önemli bir fırsat olarak görüyoruz." diye konuştu.

Optik ve gözlük sektöründe ulusal ve uluslararası üretici firmayı ağırlayacak Optic World İzmir'de, optik ve güneş gözlüğü çerçeveleri, gözlük camları, kontakt lensler, oftalmolojik cihazlar, gözlük aksesuarları, atölye ve laboratuvarlara yönelik ekipman ve aletler, makine ve hizmetler yer alıyor.

Yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olan fuarda farkındalık etkinlikleri, söyleşiler ve sergi de düzenlenecek.

Fuar, 10 Mart Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

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