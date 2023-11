İzmir Metro A.Ş. Yönetimi Tren ve Hat Bakımlarını Kesintisiz Sürdürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzmir Metro A.Ş. yönetimi, tren ve hat bakımları ile onarım faaliyetlerinin disiplinli şekilde ve kesintisiz sürdüğünü açıkladı. İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Ertan Sayılkan, "Yolcularımızın güvenliği ve konforu en büyük önceliğimizdir" mesajı verdi. Hatta 16 Kasım Perşembe günü bir vagonun raydan çıkmasıyla meydana gelen kazanın nedeninin ise teknik inceleme sonrası kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

İzmir Metrosu'nda Evka-3 yönünde sefer yapan trenin son vagonunun Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkıp, peron duvarına çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından teknik inceleme başlattıklarını söyleyen İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Ertan Sayılkan, "Vagon atölyeye çekildi ve lifte alındı. Hem vagonda hem de raylarda yapılacak inceleme sonrası kazanın nedenini anlayabileceğiz; kamuoyuyla da paylaşacağız" dedi.

Özellikle sosyal medyada, toplumu endişeye ve korkuya itecek türden yanlış yorumların yapıldığına dikkat çeken Sayılkan, "İzmir Metrosu 20 yıldan fazladır şehrimize hizmet veren, son derece disiplinli çalışan bir kuruluştur. Hem trenlerimizde hem de hatlarımızda mekanik bakım-onarım faaliyetleri düzenli olarak yapılmaktadır. Yolcularımızın güvenliği ve konforu en büyük önceliğimizdir" diye konuştu.

İzmir Metro A.Ş. yönetiminden, vagonların ve hattın bakım onarım faaliyetlerine ilişkin olarak şu bilgiler paylaşıldı:

DÜZENLİ KONTROLLER VE TESTLER YAPILIYOR

Trenlerin bakım çalışmaları kilometre ve zaman bazlı olarak yapılır, uygulanır, takip edilir ve sonuçları analiz edilerek gelecek projeksiyonları hazırlanır. Kritik komponentlerin kontrolü ve sorun görülen parçaların değiştirilmesi işleri gerçekleştirilir. Yıllık bakım kapsamında tüm filonun kapı, yolcu-sürücü kabin klima bakımları, araç içi kontrolleri, gürültü-aydınlık-sıcaklık ölçümleri, bogi ağır bakımı, her 100 bin km'de tekerlek tornası olarak mekanik bakım faaliyetleri yapılır.

Elektrik-Elektronik Bakım Bölümü'nde araçların elektrik motorlarının bakımları, takometre, ADK, ATP, TKİS sistemleri ve akü kontrolü, ivme kolu kontrolü bakımları tüm araçlar için gerçekleştirilir. Arızaların giderilmesi ve takibi yapılır. Periyodik Bakım Bölümü'nde 1, 2 ve 3 No'lu periyodik bakımlar ve her bakımdan sonra testler gerçekleştirilir. Periyodik bakımlar kilometre bazlıdır. Üç farklı araç türüne göre her 6 bin, 9 bin ve 12 bin km'de bir 1 No'lu periyodik bakım; her 100 bin km'de 2 No'lu periyodik bakım ve her 5 yılda 3 No'lu periyodik bakım yapılır. Ayrıca her gün işletim sonrası atölyeye alınan tüm araçların temizlik ve genel kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirilir.

RAYLAR İÇİN 35 AYRI BAKIM PROSESİ VAR

Trenlerin çalıştığı rayların uzunluğu yaklaşık 40 km'dir. Hat üzerindeki ekipmanların, rayların ve 3. rayların mekanik bakım-onarım çalışmaları da düzenli olarak gerçekleştirilir. Haftalık, aylık, 6 aylık, yıllık ve 2 yıllık periyodlarda gerçekleştirilen 35 ayrı bakım türü bulunmaktadır. Bu bakımlarla hattın ideal geometrisi muhafaza edilir ve ray-tekerlek ilişkisi korunur. Günlük hat kontrolleri kapsamında ise hattın durumu ile ilgili tespit edilen ve iyileştirme gerektiren sorunlara anında müdahale edilir.