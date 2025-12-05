İzmir'de "Kaynak Verimliliği Merkezi" kuruldu

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından kurulan İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi (İKVM), sanayi ve tarım işletmelerinin yeşil dönüşüm, temiz enerji, karbon yönetimi ve dijital dönüşüm süreçlerine destek olacak.

İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında, yeni kurulan merkezin kapsamı ve hedefleri anlatıldı.

Vali Süleyman Elban, programdaki konuşmasında, kaynakların, iklim krizi ve çevre kirliliği gibi nedenlerle gittikçe azaldığını söyledi.

Kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla çeşitli çalışmaların uygulandığını ifade eden Elban, "Bilinen üretim tekniklerinden vazgeçerek daha çevreci ve çevreyi korumayla ilgili tekliflere gitme mecburiyeti oluştu. Geri dönüşümün ön plana çıkartılarak üretim önem kazanmaya başladı, regülasyonlarla ve fonlarla bu üretim destekleniyor. Üretimde düşük karbon salınımı, az enerji ve kaynak kullanımı önemli. Kaynak verimliliğini arttıran, enerji kullanımını ve karbon ayak izini azaltan uygulamalardan biri dijital dönüşümdür. Üretimde ne kadar dijital dönüşüm yaparsak o kadar kaynakta verimliliğe gitmiş olacak." dedi.

Elban, 1 Ocak 2026'da başlayacak Avrupa Birliği'nin (AB) sınırda karbon vergisi uygulanması kapsamında firmaların karbon ayak izine göre ek ücret ve vergi ödeyeceğini anlattı.

"Merkezimiz, alanında Türkiye'de ilk ve tek kurum"

İlave ek ücret ve vergileri ödememek için karbon ayak izi azaltma, çevreci üretim ve dijitalleşme konusunda hızlı eylem alınması gerektiğine işaret eten Elban, şunları kaydetti:

"Bu konuda Türkiye'de şirketlerin, uzmanların arayışları devam ediyor, bilim insanlarının, üniversitelerin çalışmaları var. Ama bunların bir bütün halinde yapıldığı çalışma henüz yok. Merkezde, şirketlerin karbon ayak izini azaltmayla ilgili taleplerine danışman ve mentörlük hizmeti vereceğiz. Karbon ayak izini azaltmaya ve teknolojik dönüşüme katkı sağlayacağız. İhracatçılarımıza ve firmalara konuyla ilgili regülasyona takılmamaları ve ilave ücret ödetmek zorunda kalmamaları için raporlama konusunda kendilerine destek olmak istiyoruz. Bilimsel ve uzman elinde çıkmış raporlama olmadığı sürece, AB'nin ilgili akrediteli kuruluşlarından onay almak söz konusu olmayacak. İlimiz ve bölgemizde uzmanların yetişmesine katkı vermek istiyoruz. Merkezimiz, alanında Türkiye'de ilk ve tek kurum."

Konuşmaların ardından merkezin çalışma alanıyla ilgili bilgi verildi.

İKVM, İzmir ve çevresindeki firmalara kaynak verimliliği ve endüstriyel simbiyoz, dijital dönüşüm, temiz enerji ve karbon yönetimi alanlarında teknik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak.