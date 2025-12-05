Haberler

İzmir'de "Kaynak Verimliliği Merkezi" kuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından kurulan İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi, sanayi ve tarım işletmelerine yeşil dönüşüm, temiz enerji, karbon yönetimi ve dijital dönüşüm konularında destek verecek.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından kurulan İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi (İKVM), sanayi ve tarım işletmelerinin yeşil dönüşüm, temiz enerji, karbon yönetimi ve dijital dönüşüm süreçlerine destek olacak.

İzmir İktisat Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında, yeni kurulan merkezin kapsamı ve hedefleri anlatıldı.

Vali Süleyman Elban, programdaki konuşmasında, kaynakların, iklim krizi ve çevre kirliliği gibi nedenlerle gittikçe azaldığını söyledi.

Kaynakların daha verimli kullanılması amacıyla çeşitli çalışmaların uygulandığını ifade eden Elban, "Bilinen üretim tekniklerinden vazgeçerek daha çevreci ve çevreyi korumayla ilgili tekliflere gitme mecburiyeti oluştu. Geri dönüşümün ön plana çıkartılarak üretim önem kazanmaya başladı, regülasyonlarla ve fonlarla bu üretim destekleniyor. Üretimde düşük karbon salınımı, az enerji ve kaynak kullanımı önemli. Kaynak verimliliğini arttıran, enerji kullanımını ve karbon ayak izini azaltan uygulamalardan biri dijital dönüşümdür. Üretimde ne kadar dijital dönüşüm yaparsak o kadar kaynakta verimliliğe gitmiş olacak." dedi.

Elban, 1 Ocak 2026'da başlayacak Avrupa Birliği'nin (AB) sınırda karbon vergisi uygulanması kapsamında firmaların karbon ayak izine göre ek ücret ve vergi ödeyeceğini anlattı.

"Merkezimiz, alanında Türkiye'de ilk ve tek kurum"

İlave ek ücret ve vergileri ödememek için karbon ayak izi azaltma, çevreci üretim ve dijitalleşme konusunda hızlı eylem alınması gerektiğine işaret eten Elban, şunları kaydetti:

"Bu konuda Türkiye'de şirketlerin, uzmanların arayışları devam ediyor, bilim insanlarının, üniversitelerin çalışmaları var. Ama bunların bir bütün halinde yapıldığı çalışma henüz yok. Merkezde, şirketlerin karbon ayak izini azaltmayla ilgili taleplerine danışman ve mentörlük hizmeti vereceğiz. Karbon ayak izini azaltmaya ve teknolojik dönüşüme katkı sağlayacağız. İhracatçılarımıza ve firmalara konuyla ilgili regülasyona takılmamaları ve ilave ücret ödetmek zorunda kalmamaları için raporlama konusunda kendilerine destek olmak istiyoruz. Bilimsel ve uzman elinde çıkmış raporlama olmadığı sürece, AB'nin ilgili akrediteli kuruluşlarından onay almak söz konusu olmayacak. İlimiz ve bölgemizde uzmanların yetişmesine katkı vermek istiyoruz. Merkezimiz, alanında Türkiye'de ilk ve tek kurum."

Konuşmaların ardından merkezin çalışma alanıyla ilgili bilgi verildi.

İKVM, İzmir ve çevresindeki firmalara kaynak verimliliği ve endüstriyel simbiyoz, dijital dönüşüm, temiz enerji ve karbon yönetimi alanlarında teknik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Ünlü sunucular gözaltında! Suçlama çok vahim
Bahis operasyonunda 46 kişinin isimleri netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor

Bahis operasyonunda 46 kişinin adı netleşti! 9'u Süper Lig'de oynuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü

Dev firmanın elektrikli aracı ikiye bölündü, dünya ayağa kalktı
Pes dedirten görüntü: Kamera bile yaptıkları rezilliğe engel olamadı

Pes dedirten görüntü: Kamera bile yaptıkları rezilliğe engel olamadı
Serdar Ortaç'ın son hali hayranlarını kahretti

Son hali hayranlarını kahretti
Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk

Terörün başladığı yerde 30 yıl sonra bir ilk
Dev firmanın elektrikli aracı kazada ikiye bölündü

Dev firmanın elektrikli aracı ikiye bölündü, dünya ayağa kalktı
Anne ve babalar dikkat! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor

Çocukların yanından ayırmadığı ürün yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'a yol göründü

Bu oturuşun bedeli ağır oldu
Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı

Buse Terim'den birbirinden bomba karelerle aşk ilanı
Fatih'te iş yerinden çalınan para dolu çelik kasa, Başakşehir'de bulundu

İstanbul'un göbeğinde boş bir arazide bulundu
Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek

Bahis soruşturmasını başlatan maç! 4 kişi bedelini ödeyecek
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türkiye'nin 89 yıllık zeytinyağı markası konkordato ilan etti

89 yıllık dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Ahmet Çakar ve eşi bahis soruşturmasında gözaltına alındı

Ahmet Çakar ve eşi gözaltında! İşte çok konuşulacak gerekçe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.