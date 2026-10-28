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İzmir iş dünyası temsilcileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için mesaj yayımladı

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İzmir'de iş dünyası temsilcileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajlarda Cumhuriyet'in temellerinin 103 yıl önce atıldığı ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışılacağı vurgulandı.

İzmir'de iş dünyası temsilcileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, mesajında 103 yıl önce yokluklar içinde büyük bir mücadele veren bir milletin, yalnızca bağımsızlığını kazanmakla kalmadığını, geleceğini kendi elleriyle inşa etme kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.

O büyük mücadelenin zaferle taçlandığı şehrin İzmir olduğunu kaydeden Özgener, "Bugün bu topraklarda özgürce düşünebiliyor, üretebiliyor, girişimde bulunabiliyor, geleceğe dair hayaller kurabiliyorsak bunu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı eşsiz mirasa borçluyuz. Bizlere düşen ise bu büyük mirası yalnızca korumak değil, onu her alanda daha ileriye taşımaktır. Çünkü Cumhuriyet, geçmişimizden aldığımız en büyük güç, geleceğimize karşı taşıdığımız en büyük sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gökhan Tuncer de Cumhuriyet'in temellerinin 103 yıl önce büyük fedakarlık ve kararlılıkla atıldığını kaydetti.

Tuncer, şöyle devam etti:

"Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerler, ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine yön verirken, eğitimden bilime, sanayiden tarıma, ticaretten teknolojiye kadar her alanda önemli kazanımlar elde etmemizi de sağladı. Bu birikimi daha ileriye taşımak amacıyla üretimin, emeğin ve alın terinin değerini büyütmek, nitelikli, sürdürülebilir ve yenilikçi vizyonumuzla gelecek nesillere daha güçlü, müreffeh bir Türkiye bırakmak için yılmadan çalışmaya devam etmeli, her yeni güne bu bilinçle uyanmalıyız."

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise gelecek kuşaklara daha özgür, müreffeh ve gelişmiş bir ülke bırakmak için çalıştıklarını belirtti.

Gençlerin yeteneklerini geliştirebildikleri, kadınların ekonomik ve toplumsal yaşamda eşit fırsatlara sahip oldukları, bilimin, hukukun ve demokrasinin yol gösterdiği bir Türkiye'nin, cumhuriyetin kuruluş ideallerinin hayata geçirilmesi anlamına geleceğini kaydeden Zorlu, "Cumhuriyet'in kuruluşundaki bağımsızlık ve kalkınma iradesinin, Türkiye'nin yarınlarını şekillendiren temel ilkeler arasında yer aldığına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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