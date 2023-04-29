İzmir İktisat Kongresi'nin yeniden yapılan binası hizmete açıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yüz yıl önce düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya konulan yerli ve milli ruhla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Tüm engellere, tüm güçlüklere rağmen inançla, azimle ve çok çalışarak Cumhuriyet'imizin ilk asrında elde ettiğimiz tüm...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yüz yıl önce düzenlenen İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya konulan yerli ve milli ruhla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Tüm engellere, tüm güçlüklere rağmen inançla, azimle ve çok çalışarak Cumhuriyet'imizin ilk asrında elde ettiğimiz tüm kazanımları korumak ve çok daha ilerilere taşımak konusunda irademiz tamdır." dedi.

İzmir İktisat Kongresi'nin 17 Şubat 1923'te düzenlendiği bölgede yeniden yaptırılan kongre binası, düzenlenen törenle açıldı.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı olan sanatçı Yücel Arzen'in sazıyla türküler seslendirdiği törene 100 yıl önceki İzmir İktisat Kongresi'ni organize eden isimlerin arasında yer alan Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir de katıldı.

Törende konuşan Bakan Nebati, Cumhuriyet'in ikinci asrının, Türkiye Yüzyılı'nın arifesinde "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" temasıyla kongre düzenlediklerini belirterek, 17 Şubat'ta yapılması planlanan kongrenin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiğini hatırlattı.

İktisat Kongresi binasının Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin ilgisizliği sonucu 1979 yılında yıkıldığını kaydeden Nebati, Cumhuriyet'in ortak hafızası açısından son derece önemli bir değer taşıyan tarihi binayı yeniden ayağa kaldırdıklarını dile getirdi.

Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının iktisadi bağımsızlığın en az siyasi bağımsızlık kadar önemli olduğunun idrakine sahip bulunduğuna işaret eden Nebati, bu kongre sonucunda alınan "Misak-ı İktisadi kararlarının" Türkiye'ye bir istikamet belirlediğini anlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, şunları dile getirdi:

"Alınan bu kararlar, yaşadığı onca sıkıntıya rağmen milletimizin iktisadi alanda da boyun eğmez iradesinin ve azminin ne kadar yüksek olduğunun somut bir göstergesi ve tüm dünyaya ilanıydı. İşte bugün, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bizler de aynı boyun eğmez irade ve azimle, milletimiz için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yani dışardan bize verilmiş reçeteleri reddediyoruz, bu topraklardan üretilmiş reçeteler, bu toprakları tanıyan reçeteler, öz güveni yüksek reçeteler, potansiyeline inanan reçeteler, geçmişten tevarüs eden kültürü reddetmeyen, gücünü bilen yerli ve milli reçetelerle yolumuza devam ediyoruz."

"Türkiye Yüzyılı'nın da ayak sesleridir"

Nebati, Türkiye'nin tüm büyük kazanımlarının 100 sene önceki Milli Mücadele ruhuyla çalışılarak ortaya konulduğunu dile getirdi.

"Milletimiz şunu çok iyi bilsin: Milli Mücadele ruhu lafla, slogan atmakla olmaz, konuşarak da olmaz." diyen Nebati, şunları ifade etti:

"Değerlerine sahip çıkmak, yüz yıl önce söylenmiş olan yerli ve milli, özgürlük mücadelelerine önderlik yapan sözlere sahip çıkmak, bunu somut bir şekilde kanıtlamakla olur. Bağırıp çağırmakla, ötekileştirmekle, hor görmekle değil kendini de ezik olarak görmekle olmaz bu işler. Öz benliğine saygı duyacaksın, kendine inanacaksın, potansiyeline sahip çıkacaksın. Esasen tüm bunlar, Cumhuriyet'imizin kurucu kadrolarının da hayali olan, her bakımdan tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye idealinin yani Türkiye Yüzyılı'nın da yaklaşan ayak sesleridir."

Bundan 100 yıl önce varlık mücadelesi veren Türkiye'nin bugün her bakımdan küresel güç olma yolunda kararlı adımlarla ilerleyen, geleceğe yön verme iddiası taşıyan, büyük ve güçlü bir ülke konumunda bulunduğunu dile getiren Nebati, "Tüm engellere, tüm güçlüklere rağmen inançla, azimle ve çok çalışarak Cumhuriyet'imizin ilk asrında elde ettiğimiz tüm kazanımları korumak ve çok daha ilerilere taşımak konusunda irademiz tamdır. İnanıyorum ki bu kongremiz de ilki gibi bize ışık tutacak, birliğimizi ve milletçe başarma azmimizi güçlendirecek, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşırken önümüzde yepyeni ufuklar açacaktır." ifadelerini kullandı.

Kongre turizmine yönelik marka hedefi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da İzmir İktisat Kongresi'nin yapıldığı binanın 1979 yılında dönemin belediye başkanı tarafından mezbelelik olduğu gerekçesiyle yıktırıldığını belirterek, "İzmir gibi bir şehirdeki belediye başkanının anlayışına bak. Büyük bir talihsizlik, hakikaten İzmir gibi Atatürk hassasiyeti zirve yapmış bir şehir için büyük bir talihsizlik ama Atatürk'ün mirasına sahip çıkmak lafla olmuyor, laf uçar, eser kalır. Valimizi tebrik ediyorum. Burası önce tescillendi, Maliye Bakanımız burada işe dahil oldu. Cumhurbaşkanı'mız başından beri himaye etti." dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger'in bölgeyle ilgili hedeflerinin heyecan verici olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ön taraftaki birkaç binanın kaldırılarak buranın sahille birleştirilmesi, vakıfların kongreye hizmet edecek yap-işlet-devret ile yaptıracağı otel, yine burada bu mimariye uygun diğer tesisler, kongre turizmine yönelik yapılırsa burası bir markaya dönüşür çünkü buranın Cumhuriyet'in kuruluşuyla özdeşleşmiş bir tarihi geçmişi var. Burayı biz bölgesel, küresel ekonomik değişmelerin, gelişmelerin tartışıldığı bir yer haline getirebiliriz. Sayın bakanımıza söyledik, 'O bende.' dedi. 'Binaları vali bey halletsin, gereğini yaparız.' dedi. Sayın bakanımıza bu cömert katkılarından dolayı teşekkür ederiz."

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere dikkati çeken Yıldırım, diğer ittifakın adayı belli olduktan sonra terör odaklarından gelmeye başlayan açıklamaların kendisini dehşete düşürdüğünü, istikrarın sürmesinin yanında büyük gayretle kontrol altına alınan terörün tekrar hortlamaması için çok dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi.

İzmir Valisi Köşger de eski görselleri esas alınarak aslına uygun şekilde yeniden yapılan binanın yapım süreci ve özellikleri konusunda bilgi verdi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, binanın açılış kurdelesini kesti.