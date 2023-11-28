İzmir'de suya yüzde 15 zam! 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak

İzmir'de suya zam geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararla 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere suya yüzde 15 oranında zam yapılacak. Zamla birlikte konutlarda 10 metreküpe kadar olan suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya yükselecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 7'nci birleşiminde, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren suya yüzde 15 oranında zam yapılması kararı çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu idaresinde gerçekleştirilen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 7'nci birleşiminde İBB iştiraki İZSU'nun 2024 yılı performans ve bütçe görüşmeleri yapıldı.

AK PARTİ VE MHP RET OYU KULLANDI

Meclis oturumunda, kentte kullanılan su oranına 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak şekle yüzde 15 oranında zam yapılacağı öğrenildi. Meclis gündemine gelen önerge CHP ve İYİ Parti'nin kabul, AK Parti ve MHP'nin ret oyları sonrası oy çokluğuyla kabul edildi.

YENİ TARİFE BELLİ OLDU

1 Ocak tarihinden itibaren konutlarda 0-10 metreküp suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56 liradan 28,25 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun bedeli ise 45,99 liradan 52,89 liraya yükseltildi. Atık su bedelinin de eklenmesiyle birlikte İzmirliler konutlarda 0-10 metreküp suyu 33,13 lira, 11-20 metreküp suyu 42,37 lira, 21 ve üzeri metreküp suyu ise 79,33 liradan kullanacak.