Bankacılık işlemlerine büyük değişiklik! Yüzü tespit edilemeyen ATM'den para çekemeyecek

ATM'lerde yeni dönem! Kameralar tanımazsa para çekilemeyecek
Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama

Başsavcılıktan İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin yeni açıklama
İmamoğlu'nun diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?

Diploması iptal edilirse belediye başkanlığı da düşer mi?
Erdoğan, İmamoğlu, Yavaş! İşte 3 isim arasında yapılan anketten çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan ikisine de rakip oldu! Çıkan sonuç enteresan

İzmir'de Ramazan Öncesi Fiyat Denetimleri Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Ticaret İl Müdürlüğü, yaklaşan ramazan ayı öncesi toptancı, market, restoran ve kafelere yönelik fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler, fiyat etiketleri ve gramaj kontrolü yapılarak sürdürülüyor.

İzmir'de ramazan ayı öncesi toptancı, market, restoran ve kafelere yönelik fiyat denetimi yapıldı.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan ramazan ayı öncesi toptancı, market, restoran ve kafelere yönelik fiyat denetimi gerçekleştirdi. Ticaret İl Müdürü Çağrı Ergünen'in de katıldığı denetimlerde ekipler, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceleyip gramaj kontrolü yaptı.

Denetimlerin artarak devam edeceğini bildiren Çağrı Ergünen, "Ticaret Bakanlığı olarak biz vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumak ve kollamak ve adil bir ticari ortamı sağlamak için çabalamaktayız. Bakanlığımız ekiplerince İzmir özelinde de bu amaçla yoğun denetimler uygulamaktayız. Aksi fiyat artışları ve fiyat etiketleri, bu denetimlerimizin esasını oluşturmakta. Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle, vatandaşlarımızın mağduriyetine sebep olmaması için aksi fiyat artışı noktasında denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Gerek toptancılar, gerek perakendeciler nezdinde de bu denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Son dönemde Bakanlığımızın açıkladığı aksi fiyat bildirimi uygulamamız var. Bu uygulamayla vatandaşlarımız aksi fiyat artışına sebep olduklarını veya farkına vardıkları ürünleri kolaylıkla bildirebilecek, ardından da bu yöndeki denetim hızla yerine getirilecektir" dedi.

İftar menü fiyatları denetlenecek

Lokanta ve restoranlarda iftar için oluşturulan menülerde de fiyat denetimi gerçekleştirileceği belirtildi. Menülerinde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere her aykırılık için 3 bin 166 TL idari yaptırım uygulanacağı bildirildi.

2 milyon TL üzerinde ceza

Öte yandan, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince İzmir'de yılın ilk ayında 2 bin 500'ün üzerinde işletmenin denetlendiği, fiyat etiketi mevzuatına aykırılıktan 2 milyon TL üzerinde bir idari para cezası uygulandığı belirtildi. - İZMİR

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Mahkemeden Mehmet Ali Erbil'i yıkan hapis talebi
img

Hayaldi gerçek oldu! İşte ilk testi geçen uçan otomobilin satış fiyatı
img

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıl hapis talebi! Aylık geliri dudak uçuklattı

Mahkemeden Mehmet Ali Erbil'i yıkan hapis talebi
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.