İzmir'de Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı açıldı

İzmir'de düzenlenen Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı, sektörden 46 katılımcıyı bir araya getirdi. Fuar, görme sağlığı ve dijitalleşme konularında söyleşilere ev sahipliği yapıyor.

Optik, Gözlük, Oftalmoloji ve Teknolojileri Fuarı İzmir'de üçüncü kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen organizasyon, sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, fuarın açılışında, organizasyonun, Türkiye'nin optik ve oftalmoloji alanındaki vitrini olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Dijitalleşen dünyada yetişkinlerin günün 6-7 saatini, gençlerin ise 8 saatini ekran başında geçirdiğini ifade eden Tugay, bu durumun optik sektörünü toplum sağlığının temel taşlarından biri haline getirdiğini vurguladı.

Tugay, fuarın stratejik konumunun her geçen yıl güçlendiğine işaret ederek, bu yıl 8 farklı ilden 46 katılımcı firmanın ürünlerini sergilediğini, gözlük çerçevelerinden ileri teknoloji cihazlara kadar geniş bir yelpazede paydaşları aynı çatı altında topladıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Cemil Tugay, katılımcılar ve sektör temsilcileri kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Heyet daha sonra stantları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Sadece profesyonel ziyaretçilere açık olan fuarda, gözlük çerçeveleri, güneş gözlükleri, lens, oftalmolojik ölçüm cihazları ve optik sanayi makineleri sergileniyor.

29 Mart'a kadar sürecek fuar kapsamında düzenlenen söyleşilerde ise görme sağlığı, miyopi tedavisindeki yeni yaklaşımlar ve sektördeki dijitalleşme konuları akademisyenler ile uzmanlar tarafından ele alınacak.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı

TSK’dan ihraç edilen bir teğmen hakkında daha karar çıktı
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt

Bakan Güler'den ortalığı ayağa kaldıran İncirlik iddiasına yanıt
Müslüm Gürses'in veliahtı olarak gösterilen Orhan Esen hayatını kaybetti

Müzik dünyası yasta! Müslüm Baba'nın veliahtı da öldü

Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Futbol oynarken göğsüne gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü

Gelen top canından etti! Her şey 3 saniye sürdü
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var

Süresiz transfer yasağı alan Amedspor'dan açıklama var