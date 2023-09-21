İzmir'de Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı Tanıtıldı

İzmir'de yapılacak Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı (IF Wedding Fashion İzmir) ile Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri, Fashion Tech - Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri fuarlarının tanıtımı gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, moda sektörünün önemine vurgu yaparak, İzmir'i modanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirmek istediklerini belirtti.

İzmir'de yapılacak Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı (IF Wedding Fashion İzmir ) ile Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri, Fashion Tech - Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri fuarlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

Tarihi Çukurhan'daki tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, modanın bir yanı sanayiye ve teknolojiye, diğer yanı tasarım, sanat ve estetiğe uzanan özel bir sektör olduğunu belirtti.

Moda ve İzmir'in birbirine çok yakıştığını ifade eden Soyer, "Geleceğin Türkiye'sinde ülkemizin ekonomisi bu beraberlikten çok büyük fayda görecek. Ülkemiz genç ve yaratıcı nüfusuyla bu sektörün dünyadaki önderlerinden biri haline gelecek. İzmir'i modanın önde gelen üretim merkezlerinden biri haline getirmekte kararlıyız. Bu nedenle önümüzdeki günlerde moda sektörünüz kalbinin attığı üç değerli buluşmaya ev sahipliği yapacağız. Bugünden başlayarak kasım sonuna kadar moda İzmir'de nefes alıp verecek. Dünyadaki sektör temsilcileri şehrimizde buluşacak." diye konuştu.

Soyer 17-19 Ekim'de gerçekleşecek Fashion Prime - Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı'nın bu yıl altıncı kez kapılarını açacağını dile getirerek, bu fuar aracılığıyla moda sektörünün kumaş ve konfeksiyon yan sanayilerine katkı vereceğini söyledi.

IF Wedding Fashion İzmir'in 21-24 Kasım'da yapılacağını kaydeden Soyer, etkinlikte yurt içi ve yurt dışından 223 firmanın yer alacağını belirtti.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de İzmir'deki moda fuarlarının sektöründe dünyanın en önemli buluşma noktalarından olduğunun altını çizdi. IF Wedding'in dünya markası olduğunu vurgulayan Kızılgüneşler, fuarın artık 20 bin metrekarenin üzerine yerleşen, birbirinden kaliteli kreasyonlar hazırlayan 220'den fazla firmanın yer aldığı ve farklı kıtalardan yabancı alıcıya ev sahipliği yapan profesyonel bir buluşma noktası olduğunu dile getirdi.

Tanıtım toplantısının ardından "Wedding Fashion Week İzmir 2023" defilesi gerçekleştirildi.