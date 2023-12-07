İzmir'de düzenlenen "17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi" kapılarını açtı

17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi (TT İzmir ), Fuar İzmir'de kapılarını açtı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, turizmde, yeni tip koronavirüs salgını öncesi rakamlara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye ile KKTC arasında turizmle ilgili projelerin önemini vurgulayan Ataoğlu, KKTC'nin yatak kapasitesinin artırılması konusunda çalışmalar yapılmasının zorunlu olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle temmuz ayında Yeni Ercan Havalimanı'nın hizmete girdiğini hatırlatan Ataoğlu, geniş gövdeli uçakların da böylece havalimanına inmeye başladığını ifade etti.

Fikri Ataoğlu, İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes, iki ülke arasında özellikle turizmin çalışmalarının desteklenmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Bu durumun, insanlara ekonomik ve sosyal fayda sağladığını aktaran Paredes, misafirperverliklerinden dolayı Türk yetkililere teşekkür etti.

"İzmir turizmi yeni rekora doğru ilerliyor"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir turizmini hak ettiği noktaya ulaştırmak için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Son 6 yıldır İzmir'e uğramayan kruvaziyerleri yeniden İzmir Limanı'nda ağırlamaya başladıklarını aktaran Soyer, şöyle dedi:

"2022'den bu yana 49 kruvaziyer 69 bin yolcusuyla İzmir'i ziyaret etti. İzmir'in liman kenti kimliğini daha da güçlendirmek maksadıyla İZDENİZ şirketimiz İzmir-Midilli seferlerine başladı. 2024 yılında sefer sayımızı iki katına çıkaracağız. Tüm bu çalışmalarımızın ve daha birçok icraatımızın çıktılarını 2022 yılında almaya başladık. 2022 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kırarak 2 milyon 153 bin 881 turisti ağırladık. 2023 yılına da hızlı başlayan İzmir turizminde ilk 5 ay verilerine göre, geçen yıl aynı döneme oranla yüzde 15 artışa ulaştık. 2023 yılının sonuna yaklaşırken İzmir turizmi, yeni bir rekora doğru ilerliyor."

"Turizmdeki başarıyı kalıcı kılmalıyız"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya ise Türkiye'nin dünyada rekabet gücünün en yüksek olduğu sektörler arasında turizmin başı çektiğini vurguladı.

Dünya sıralamalarına bakıldığında başka hiçbir sektörde turizmde ulaşılan uluslararası başarıya ulaşılamadığını belirten Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Turizmdeki bu başarıda şüphesiz ki dur durak bilmeden çalışan, gayret gösteren sektör temsilcilerimizin, meslektaşlarımızın büyük emeği var. 50 yıldır bitmek bilmeyen enerjileri ile adım adım büyüttükleri, ilmek ilmek inşa ettikleri turizmdeki bu başarıyı kalıcı kılmamız ve mevcut seviyesinin çok daha ötesine taşımamız gerekiyor. Bu nedenle de sektörümüzü bugün bulunduğu başarılı noktaya taşıyan kurum ve kuruluşlara büyük görevler düşüyor."

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, stantları gezdi.

Fuar İzmir'de, Outdoor 2. Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı ile 1. Sağlık Turizmi Fuarı da başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, TÜRSAB desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, aynı anda açılışı yapılan iki fuarla birlikte 9 Aralık'a kadar sürecek.