Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Bunlar kime meydan okuyor? Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda pes dedirten görüntü

Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü pazarda çekilen görüntüye bakın

İzmir'de Coğrafi İşaret Tescilli Urla Sakız Enginarı Hasadı Başladı

İzmir'de Coğrafi İşaret Tescilli Urla Sakız Enginarı Hasadı Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in turistik ilçelerinde coğrafi işaretli Urla sakız enginarı hasadı yoğun bir şekilde sürüyor. Türkiye'nin enginar üretiminde başı çeken İzmir, özellikle Çeşme, Urla, Seferihisar ve Karaburun gibi bölgelerde yüksek verim alıyor.

Türkiye'nin enginar üretiminde ilk sırada bulunan İzmir'in Urla, Çeşme, Seferihisar ve Karaburun gibi turistik ilçelerinde coğrafi işaret tescilli Urla sakız enginarı hasadı yoğunluğu yaşanıyor.

Ilık iklim sebzesi olarak bilinen, çoğunlukla Ege-Marmara bölgelerinde yetiştirilen enginar, içerisinde A ve C vitaminleri, kalsiyum, potasyum, demir, manganez ve fosfor gibi mineralleri barındırmasıyla fazlaca tercih ediliyor.

Enginar üretiminde ilk sırasında bulunan İzmir'de yıllık yaklaşık 8 bin dekarda ortalama 11 bin ton enginar hasadı gerçekleştiriliyor. Kentteki enginar üretimi çoğunlukla Çeşme, Urla, Karaburun ve Seferihisar gibi turistik ilçelerde yapılıyor. Ata tohumu kullanan çiftçiler coğrafi işaretli sakız cinsini tercih ediyor.

Ege yemekleri arasında önemli bir yere sahip enginarda hasat, nisan ve mayısta yoğun olmak üzere hazirana kadar devam ediyor.

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AA muhabirine, İzmir'in enginar üretimde Türkiye'nin en önemli merkezlerden olduğunu, özellikle Çeşme ve Urla ilçelerinde çokça üretim yapıldığını söyledi.

Enginarın karaciğer dostu olduğunu dile getiren Şahin, "Çeşme ve Urla özellikle yurt içi ve dışından gelen misafirlerimizin de ağırlandığı turizm bölgesi. Aynı zamanda gastronomi ön plana çıkmaya başladı. Dolayısıyla burada kendi üretimimiz olan coğrafi işareti olan sakız enginarını konuklarımıza ikram ediyoruz." dedi.

Şahin, ülkedeki enginar üretiminin yüzde 27'lik payını Çeşme, Urla, Seferihisar ve Karaburun ilçelerinin gerçekleştirdiğini belirterek, enginarın ekonomiye ciddi katkısı olduğunu ifade etti.

Genellikle ata tohumuyla sakız enginarının yetiştiriciliğinin yapıldığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Bu yıl tüm ülkemizde olduğu gibi bölgemiz de zirai dondan etkilendi. Bu sezon enginar üretimi biraz düşecek gibi gözüküyor ama yine de bizim elimizde ülkemize yetecek, tüketicilerimize yetecek kadar sakız enginarımız var. Bu soğuğu yemesi belki çanağın küçük kalmasına sebep oldu. Bu bölge üstü açık bir üretim merkezi, dolayısıyla her türlü dış koşullara açık bir üretim yapıyoruz."

Urla'daki üreticilerden Gökçe Erkuş Öz de ailesiyle 44 dönüm alanda organik sakız cinsi enginar ürettiklerini kaydetti.

Enginarlarını internet üzerinde ya da bahçede sattıklarını anlatan Öz, "Bu sene verimimiz biraz düşük, sebebi ise havaların soğuk ilerlemesi. Ancak soğuk da enginarın lezzetini artırdı. Şu anda havalar ısınmaya başladı ve hasadımız güzel devam ediyor." diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.