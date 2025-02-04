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İzmir'de AGROEXPO Fuarı 20. Kez Kapılarını Açtı

İzmir'de AGROEXPO Fuarı 20. Kez Kapılarını Açtı
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İzmir'de düzenlenen AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 20. kez ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Fuar, tarım ve hayvancılık sektörünün güçlü bir buluşma noktası olarak önemli yenilikler ve teknolojiler sunuyor.

İzmir'de, AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 20. kez misafirlerini ağırlamaya başladı.

Fuar İzmir'de düzenlenen fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, organizasyonu önemli ve değerli gördüklerini, kendilerinin de sektöre destekleri olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ise İzmir'in tarım ve hayvansal üretimde önemli konumu bulunduğunu anlattı.

Fuarın yıllardır tarım ve hayvancılık sektörünün en güçlü buluşma noktalarından olduğunu ifade eden Şahin, "Bu fuar, tarım ve hayvancılığın geleceğine ışık tutan yeni teknolojilerin tanıtıldığı, sektörün farklı paydaşlarının iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği ve üreticilerimizin yeniliklerle buluştuğu büyük platformdur. Tarımsal üretimde verimlilik, sürdürülebilirlik ve teknoloji kullanımı gibi konular öne çıkıyor." diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de tarım ve hayvancılığın Türkiye için ekonomik önemi yanında sosyal dengenin teminatı stratejik sektör olduğuna işaret etti.

Tarım ve hayvancılıkta başarı yakalamak için sektörün milli gelirdeki payının yüzde 10'un üstünde tutulması gerektiğine işaret eden Kestelli, şunları kaydetti:

"Bu da uzun yıllar boyunca tarım sektörünün, diğer tüm sektörlerin ortalamasının iki katı büyümesini gerektiriyor. Üretim gücümüz, pazarlara yakınlığımız, yetenekli girişimcilerimiz ve dinamik nüfusumuzla, mevcut pozisyonumuzdan çok daha iyi olabiliriz. Umarım doğru adımlarla ve el birliğiyle Türk tarımını ve hayvancılığını küresel rekabette daha güçlü bir kimliğe kavuşturabiliriz. Bunu başarabilecek bilgi birikimine ve kapasiteye de sahibiz."

Fuarda 1000 katılımcı bulunuyor

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuara, Türkiye başta olmak üzere 90 ülkeden 1000'den fazla firma, kurum ve kuruluş katıldı.

Katılımcılar, açtıkları stantlarda arıcılık, bitkisel üretim, canlı hayvan, fidancılık, gübre, hayvancılık, sulama sistemleri, süt teknolojileri, tohumculuk, traktörler, tarım makineleri, kanatlı sektörü ve yedek parça alanlarında çalışmalarını ve yeniliklerini sundu.

Çeşitli etkinliklerin de yer alacağı fuar, 8 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Ekonomi
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