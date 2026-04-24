İzmir'de 8. Ulusal Pamuk Zirvesi düzenlendi

İzmir'de, "Türk Pamuğunda Kritik Eşik" ana temasıyla 8. Ulusal Pamuk Zirvesi yapıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulusal Pamuk Konseyi işbirliğinde İzmir Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen zirvenin açılışında, pamuğun Türkiye'nin sanayileşme sürecinde önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Elban, üretim maliyetlerinin düşürülmesi için başta sulama teknikleri olmak üzere farklı çalışmalar yapılması gerektiğini, bilinçsiz kimyasal ve ilaç kullanımının maliyetleri artırdığını, bu durumun bazı bölgelerde tarımdan vazgeçilmesine neden olduğunu ifade etti.

Çiftçilerin pamuk ekiminden uzaklaşma hızının kesilmesi gerektiğini belirten Elban, sektör temsilcilerinin somut ve hızlı eylem alınabilecek önerilere ağırlık vermesi gerektiğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu da 2026'nın 4 ayında geçmiş 2 yıla kıyasla daha fazla yağış alındığını ifade ederek, tarımsal üretim anlamında bereketli bir yıl olmasına yönelik beklentilerinin arttığını söyledi.

Pamuğun Bakanlıkça belirlenen 13 stratejik üründen biri olduğuna işaret eden Emiralioğlu, Türkiye'nin kaliteli, GDO'suz üretimle diğer dünya üreticilerinden ayrıştığını belirtti.

Emiralioğlu, Türkiye'nin birim alandan elde edilen pamuk verimi açısından dünyada ilk 3'te yer aldığına dikkati çekerek, "2002 yılında dekara kütlü pamuk verimimiz 353 kilogram iken bu verim düzeyi yüzde 36 artarak dekarda 480 kilogramlara ulaşmıştır. Dünya ortalaması bunun çok çok altında olup dekara 236 kilogram civarındadır." diye konuştu.

Pamuk üretimini desteklemeyi sürdürdüklerini dile getiren Emiralioğlu, bu kapsamda 2025 yılında dekar başına 1098 lira olan destekleme bedelini, bu yıl 1395 lira olarak uygulayacaklarını ifade etti.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur da sektörün mevcut durumunu değerlendirmek, karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm geliştirmek ve geleceğe yönelik stratejik konuları ele almak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Çondur, Türkiye'nin, sınırlı ekim alanına sahip olmasına rağmen dünya pamuk üretiminde önemli payı bulunduğunu, bu başarının sürdürülebilir ve izlenebilir üretim anlayışının önemini gösterdiğini dile getirdi.

Zirve, açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcilerinin katıldığı oturumlarla devam etti.