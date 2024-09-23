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İzmir'de 37. Ahilik Haftası Şed Kuşanma Töreni Düzenlendi

İzmir'de 37. Ahilik Haftası Şed Kuşanma Töreni Düzenlendi
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İzmir'de 37. Ahilik Haftası şed kuşanma töreni, İzmir Valisi Süleyman Elban ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla Konak Meydanı'nda gerçekleştirildi. Vali Elban, ahiliğin Anadolu'nun kültürü ve ekonomisi üzerindeki önemini vurguladı. Törenin ardından ilin ahisi Doğan Karasakal'a özel kıyafet giydirilip şed kuşandı.

İzmir'de 37. Ahilik Haftası dolayısıyla şed kuşanma töreni düzenlendi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen programa katılan İzmir Valisi Süleyman Elban, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması konusunda ahilik teşkilatının önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Ahiliğin sıradan bir esnaf teşkilatı olarak görülmesinin eksik ve hatalı olacağını kaydeden Elban, "Bu milletin biriktirdiği, çok özel ve önemli geleneklerin birikimleri sonucu oluşan bu özel kültür, İslam ile buluştuktan sonra İslam'ın özel ilkeleriyle birlikte dünyaya çok özel bir model ve ekonomik anlamda farklı bir anlayış getirmiştir. Ahilik, aynı zamanda bir toplumsal yaşam biçimi, bir toplum düzeni de vadeder." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da ahilik kültürünün Anadolu'nun iktisadi ve sosyal kalkınmasında öncülük ettiğini anlattı.

Hayata geçirmeye çalıştıkları Çeşme Turizm Planı'nın durdurulduğunu belirten Kaya, "Bugün üzülerek ifade ediyorum, bu projeyi durdurduk diye nara atanlar, sevinç çığlıkları atanlar var. İzmir'de bu mantaliteyle ne turizmi geliştirebiliriz ne İzmir'in kalkınmasını sağlayabiliriz ne de esnafımızı daha güçlü hale getirebilecek yaklaşım ortaya koyabiliriz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ile İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından "ilin ahisi" Doğan Karasakal'a özel kıyafetleri giydirildi, şed kuşandırıldı.

Programa İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, MHP İl Başkanı Veysel Şahin, meslek odası temsilcileri, kurumu müdürleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Ekonomi

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