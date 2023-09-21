İzmir Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerji Santralleriyle Tasarruf Sağladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 14 milyon liralık yatırımla kurduğu 13 güneş enerji santrali sayesinde enerjiden 7 milyon liralık tasarruf sağlandı. Böylece yılda 900 ton karbona eşdeğer sera gazı salımının önüne geçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 14 milyon liralık yatırımla kurduğu 13 güneş enerji santrali sayesinde enerjiden 7 milyon liralık tasarruf sağlandı. Böylece yılda 900 ton karbona eşdeğer sera gazı salımının önüne geçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi, çevreci yatırımlarını arttırıyor. Dünyayı tehdit eden küresel iklim krizi ile mücadele için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelen Büyükşehir Belediyesi, kritik noktalara güneş enerjisi santralleri (GES) kurdu. GES'ler sayesinde hem temiz enerji elde ediliyor hem de sera gazı salımı azaltılıyor. Böylece insan faaliyetlerinin doğaya verdiği tahribatın önüne geçilerek karbon ayak izi azaltılıyor. Bu çalışmayla birlikte doğal afetler esnasında kritik öneme sahip olan birimlerin kesintisiz elektrik ihtiyacı da karşılanıyor. GES'lerin bulunduğu tesislerin elektriği güneş enerjisinden sağlandığı için maliyetler büyük oranda düşürülerek tasarruf ediliyor.

900 TON KARBONA EŞDEĞER SERA GAZI SALIMININ ÖNÜNE GEÇİLDİ

Yatırımın önemini anlatan İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürü Ahmet Toker, Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan ve yerel makamların yanı sıra yurttaşları da küresel iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına dahil eden Başkanlar Sözleşmesi'nde (Covenant of Mayors) verilen sözlerin yerine getirildiğini söyledi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Toros Yerleşkesi'nin yanı sıra 12 noktada kurulan GES'lerin sağlayacağı avantajları da anlatan Ahmet Toker, "Tüm tesislerimizde yıllık olarak elde edilen enerji sayesinde yaklaşık 900 hanenin enerjisini karşılayabilecek üretime erişmiş olduk" dedi. GES'lerden elde edilen enerji ile birlikte yaklaşık 900 ton karbona eşdeğer sera gazı salımının önüne geçildiğini vurgulayan Toker, bu sayede 2 bin ağacın yıl içerisinde absorbe edeceği karbonun doğaya salımını engellediklerini belirtti.

ENERJİ MALİYETLERİ DÜŞTÜ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin enerji ihtiyacının yüzde 3'ünü kurduğu tesislerle kendisinin karşıladığını vurgulayan Toker, "Temiz enerji sağlayan GES'ler için yaklaşık 14 milyon liralık yatırım yapıldı. Yaptığımız 14 milyon liralık yatırımın karşılığını almaya başladık. Örneğin güneşten elde edilen elektriğin kullanıldığı tesislerde, enerji maliyetlerini büyük oranda düşürdük. Bugüne kadar 7 milyon lira tasarruf sağladık" dedi.