İzmir Adnan Menderes, Transavia'nın ilk Paris uçuşunu karşıladı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Paris-Orly havalimanları arasında direkt uçuşlar başladı. Paris-Orly'den gelen Transavia yolcuları törenle karşılandı.

TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı "Paris-Orly Havalimanı'ndan İzmir'e beş yıl aradan sonra gerçekleşen ilk direkt uçuşu karşılamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. İzmir'i direkt uçuşlarla tüm dünyaya bağlamak için, paydaşlarımızla birlikte tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yılın ilk üç ayında 1 milyon 942 bin 518 yolcuya hizmet verdi. Havalimanından dış hatlarda 19 havayolu ile 22 ülkede 39 destinasyona, iç hatlarda ise dört havayolu ile 20 destinasyona uçuş düzenleniyor.