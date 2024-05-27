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İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, kiralardaki artış sınırının kalkmasıyla ilgili araştırma önergesi verdi

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İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kiralarda yüzde 25 artış sınırının sona ermesi sinyalini vermesinin ardından TBMM'ye araştırma önergesi verdi. Zorlu, vatandaşların fahiş kira zamları altında ezilmemeleri için önleyici tedbirlerin ele alınmasını istedi.

(ANKARA) - Hazine Ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kiralarda yüzde 25 artış sınırının sona ermesi sinyalini vermesinin ardından İYİ Parti Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, TBMM'ye araştırma önergesi verdi. Zorlu, önergesinde kurulacak araştırma komisyonuyla ekonomik sorunlarla uğraşan vatandaşların fahiş kira zamları altında ezilmemeleri için önleyici tedbirlerin ele alınmasını istedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili, Kürşad Zorlu, vatandaşların yüksek kiralar altında ezilmemeleri için alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'ye araştırma önergesi verdi. X hesabı üzerinden de önergeyi paylaşan Zorlu, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve nüfusun çoğunluğunun asgari ücret ve altında geçimini sürdürmeye çalıştığı göz önüne alındığında bu uygulamadan gerekli tedbirler alınmadan vazgeçilmesi, kirada yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı daha da zor durumda bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

"Gelin birlikte şimdiden önlem alalım. Şimdi tartışmayacaksak ne zaman" diyen Zorlu, önergesinde şunları dile getirdi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir televizyon programında "konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırının devam etmesi için bir sebep görmüyorum" diyerek uygulamanın devam etmemesi gerektiğini işaret etmiştir. Pek muhtemel ki kısa bir süre zarfında bu uygulamaya son verilecektir. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve çalışan nüfusun çoğunluğunun asgari ücret ve altında geçimini sürdürmeye çalıştığı göz önüne alındığında gerekli tedbirler alınmadan uygulamadan vazgeçilmesi, kirada yaşamak zorunda kalan vatandaşlarımızı zor durumda bırakacaktır."

Zorlu, önergenin gerekçesinde de yüzde 25 kira artışı sınırlamasının kalkması halinde ev sahiplerinin kiralara TÜFE oranında zam yapabileceğine de işaret ederek, "TÜİK'in son açıkladığı Nisan 2024 yıllık TÜFE oranı yüzde 69,80' dir. Ekonomik istikrarın olmadığı ülkemizde bu oranlarda ciddi düşüşler de beklenmemektedir. Mevcut kira ortalamasının 15 bin TL olduğu ülkemizde bu kiralara yaklaşık yüzde 70 zam yapıldığı takdirde büyük çoğunluğu asgari ücretle geçinen vatandaşlarımız bu kiraları ödeyebilmesi nasıl mümkün olabilir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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