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İvedik OSB paydaşlığındaki PCB montaj yarışması Diyarbakır'da final etabını tamamladı

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İvedik OSB paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması'nın PCB Montaj Kategorisi finali Diyarbakır'da yapıldı. Gençler, IPC standartlarına uygun eğitimlerle lehimleme, ESD güvenliği ve hassas komponent montajında becerilerini sergiledi.

İvedik Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) paydaşlığında düzenlenen TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması PCB Montaj Kategorisi ile gençler, teknik bilgi ve el becerilerini sanayi üretimi alanında sınadı.

İvedik OSB tarafıdan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı işbirliğinde, İvedik OSB paydaşlığında gerçekleştirilen TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışması PCB Montaj Kategorisi, gençlerin teknik becerilerini sanayinin üretim ihtiyaçlarıyla buluşturdu.

Elektronik üretim alanında nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlayan yarışmayla, mesleki eğitim ile sanayi arasında güçlü bir köprü oluşması amaçlandı. Yarışma kapsamında katılımcılara, elektronik üretimde uluslararası kabul gören IPC standartları doğrultusunda eğitimler verildi ve kaliteli lehimleme, ESD (elektrostatik deşarj) güvenliği ve hassas elektronik komponent montajı gibi üretim süreçlerine yönelik uygulamalı eğitimlerle yarışmacıların teknik bilgi ve el becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen uygulamalı final etabında ise yarışmacılar, eğitim sürecinde kazandıkları bilgi ve becerileri gerçek uygulamalar üzerinden sergiledi. PCB montaj süreçlerinde lehimleme kalitesi, ESD güvenliği, komponent yerleşimi ve hassas montaj gibi teknik kriterler değerlendirilirken, katılımcılar sahip oldukları yetkinlikleri uygulamalı olarak ortaya koyma fırsatı buldu.

Ayrıca TEKNOFEST Diyarbakır kapsamında yarışma alanını ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar, İvedik OSB ve Teknopark Ankara'nın destek verdiği PCB Montaj Kategorisi çalışmalarını yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, yarışmanın gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeleri ve sanayinin üretim süreçlerini yakından tanımaları açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Gültekin, farklı yaş ve eğitim gruplarından gençleri elektronik üretim alanında bir araya getiren yarışmanın, mesleki becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra gençlerin sanayi üretiminin gerçek süreçlerini yakından tanımalarına da katkı sağladığına işaret ederek, "Elektrik, enerji, otomasyon, üretim ve elektronik gibi alanlarda teknik yeteneklerin uygulamalı olarak sergilendiği TEKNOFEST Mesleki Yetenek Yarışmaları, eğitim, üretim ve sektör arasında sürdürülebilir bir bağ kurulmasına yönelik önemli bir platform oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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