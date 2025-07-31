İTÜ Çekirdek 29 Girişime 15,7 Milyon Dolar Yatırım Sağladı

İTÜ ARI Teknokent öncülüğünde faaliyet gösteren İTÜ Çekirdek bünyesindeki 29 girişim, 2025'in ilk yarısında gerçekleşen 31 yatırım turunda toplam 15,7 milyon dolar yatırım aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de girişimcilik ekosistemine yön veren İTÜ Çekirdek, 2011'den bu yana desteklediği 5 binden fazla teknoloji girişiminden 2 bininin şirketleşmesine katkı sağladı. Bugüne kadar 325 milyon doları aşan toplam yatırım hacmine ulaşan İTÜ Çekirdek girişimlerinin toplam değerlemesi 3,2 milyar doları geçti.

Yılın ilk yarısında yatırım alan girişimlerin yüzde 70'i yazılım tabanlı çözümler geliştirirken, yatırımların önemli bölümü yapay zeka tabanlı teknolojilere yöneldi. Yatırım alan girişimler arasında yapay zeka tabanlı ileri analitik platformu Spiky.ai ile perakende medya ve veri içgörüleri sunan Footprints AI öne çıktı.

Bu girişimleri, sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren Pulsetto, yenilenebilir enerji çözümleri sunan Werover, yazılım geliştiricilere yapay zeka ile destek sağlayan Bitloops ve içerik üreticileri ile e-ticaret markalarını buluşturan Kolaj Co takip etti.

İTÜ Çekirdek'in global hedefleri doğrultusunda yürüttüğü ITU Seed Uluslararası Hızlandırma Programı kapsamında bugüne kadar 95'ten fazla ülkeden 1000'in üzerinde başvuru alındı ve 140 girişim programa kabul edildi. Program, global girişimcilere Türkiye'de bir merkez sunarken, Big Bang gibi etkinliklerde finansmanla buluşturuyor.

"Yatırımların yüzde 70'inin yazılım tabanlı çözümler geliştiren girişimlere yöneldiğini görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, teknoloji girişimciliğini yaygınlaştırmak, girişimcileri desteklemek ve katma değerli teknolojilerin üretilmesine katkıda bulunmak için bugüne dek binlerce girişimci, yüzlerce kurum, mentör ve yatırımcının İTÜ Çekirdek'te bir araya geldiğini belirtti.

Girişimlerin elde ettiği başarının, onlara sunulan desteğin en değerli çıktısı olduğunu aktaran Dikbaş, "Nitekim yılın ilk yarısında 31 farklı yatırım turuna katılan 29 girişimimiz, bizleri gururlandıran başarılar elde etti. İTÜ Çekirdek girişimlerinin sektörel dağılımına baktığımızda, yatırımların yüzde 70'inin yazılım tabanlı çözümler geliştiren girişimlere yöneldiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Dikbaş, İTÜ Çekirdek girişimcilerinden yatırım liderliğini yapay zeka tabanlı ileri analitik platformu Spiky.ai ile perakende medya ve veri içgörüleri alanında faaliyet gösteren Footprints AI'nin üstlendiğini belirtti.

Bu girişimlerin ardından sağlık teknolojileri alanında çalışan Pulsetto, yenilenebilir enerji çözümleri geliştiren Werover, yazılım geliştiricilere yapay zeka ile destek sunan Bitloops geldiğini vurgulayan Dikbaş, e-ticaret markaları ile içerik üreticilerini buluşturan Kolaj Co ve ileri teknoloji kamera tasarımı ve üretimi yapan Büyütech'in de başarılı girişimler arasında yer aldığını kaydetti.

Dikbaş, geri kalan 22 girişimin ise enerji, sağlık, çevre, oyun, pazarlama ve finans teknolojileri gibi farklı alanlarda çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini paylaşarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çeşitlilik, İTÜ Çekirdek ekosisteminin yalnızca bir alana değil, birçok farklı sektöre değer katabildiğinin en somut göstergesi. Yatırım kaynaklarına baktığımızda ise, İTÜ Çekirdek girişimcileri pre-seed yatırımlarını Türkiye ekosisteminde bulurken Seed aşamasında geçtiklerinde artık global yatırımcıların ilgisini çekerek yatırım tutarlarının yüzde 75'i global yatırımcılardan gelmekte. Girişimlerimizin katlanarak büyüyen başarılarıyla gurur duyarken kapımızdan giren bir girişimcinin her adımında yanında yer almayı, ilk günkü heyecanımızla sürdürüyoruz."