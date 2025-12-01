İTO Başkanı Avdagiç: Yatırımların Artışı Türkiye Ekonomisi için Pozitif Gelişme

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Dış talep koşullarının zayıf seyrettiği, bölgesel saldırganlıklar ve tarife savaşlarının yoğunlaştığı bir konjonktürde, reel sektörün üçüncü çeyrekte yatırımlarını artırarak devam ettirmesi pozitif bir gelişme. Makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 11,3'lük yükseliş, imalat ve yatırım gücümüzü koruduğumuzu gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,7 büyümesini değerlendirdi. Avdagiç, büyümenin alt başlıklarına bakıldığında yatırımlardaki artışın dikkat çektiğini belirterek, "2025'in üçüncü çeyreğinde yatırımların yüzde 11,7 yükselmesini değerli buluyoruz. Türkiye ekonomisinin büyüme trendini 21'inci çeyreğe taşımış olması memnuniyet verici. Yatırımlara her şeye rağmen ve her koşulda hız vermemiz ve üretim iklimini sürekli iyileştirmemiz büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Tarım sektöründeki yüzde 12,7'lik daralmaya tedbir alınmasına ihtiyaç var"

Şekib Avdagiç, dış talep koşullarının zayıf seyrettiği, bölgesel saldırganlıklar ve tarife savaşlarının yoğunlaştığı bir konjonktürde, reel sektörün üçüncü çeyrekte yatırımlarını artırarak devam ettirmesinin pozitif bir gelişme olduğunu kaydederek, makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 11,3'lük yükselişin de imalat ve yatırım gücümüzü koruduğumuzu gösterdiğini ifade etti.

Avdagiç, tarım sektöründeki yüzde 12,7'lik daralmaya ise iklimsel olumsuzluklar da göz önüne alınarak tedbir alınmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Avdagiç, önümüzdeki süreçte yeni pazar arayışları, pazar çeşitlendirmesi ve verimlilik artışıyla ihracatın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Avdagiç, şöyle devam etti: "İhracatın büyümesinde üçüncü çeyrekteki yüzde 0,7'lik gerilemeyi tersine çevirmek için geleneksel sektörlerimizin rekabet gücünü yukarı taşımak için, iş dünyası olarak sıkça dile getirdiğimiz gibi finansmana erişimin iyileştirilmesi ve kur-enflasyon dengesi önem taşımaktadır." - İSTANBUL