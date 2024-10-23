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İTO Başkanı Avdagiç'ten TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama

İTO Başkanı Avdagiç'ten TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "TUSAŞ'a saldırı Türkiye'nin varlığına ve bekasına saldırıdır.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, " Tusaş'a saldırı Türkiye'nin varlığına ve bekasına saldırıdır. Bu terör saldırısını gerçekleştirenler ve uzantıları, amaçlarına asla ulaşamayacaklardır" dedi.

İTO Başkanı Avdagiç, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine ( Tusaş ) düzenlenen terör saldırısına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Avdagiç, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin gözbebeği Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'nin ( Tusaş ) Ankara Kahramankazan Tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyoruz. TUSAŞ'a saldırı Türkiye'nin varlığına ve bekasına saldırıdır. Bu terör saldırısını gerçekleştirenler ve uzantıları, amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. İş dünyası olarak alçak teröristlere karşı devletimizin daima yanındayız ve tam dayanışma halindeyiz.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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