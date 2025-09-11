İTO Başkanı Avdagiç'ten TCMB'nin Faiz İndirimine Değerlendirme

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, TCMB'nin politika faizini indirmesine ilişkin, "Enflasyondaki gerileme paralelinde TCMB'nin faiz indirim döngüsünün 250 baz puanla devam etmesini önemli buluyoruz. Bu yıl iki toplantı daha var. Faiz indirimi trendinin devam etmesi temel beklentimiz. En önemlisi de şimdi bu indirimlerin oranlara hızla yansıması ve kredi limitlerinin ihracat için selektif olarak açılması" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 40,5'e çekmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"Üretim finansmanı maliyetlerinin artması, enflasyona dolaylı sebebiyet verebiliyor"

Dünyanın yeniden şekillenen ticaretinde uygun finansmana bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Avdagiç, "Yenilikçi sektörlerimizin gelişimi ve geleneksel üretim alanlarımızın rekabetçiliğini yeniden kazanabilmesi gerekiyor. Üretim finansmanı maliyetlerinin artması, fiyatlama algısına da yaptığı etki ile enflasyona dolaylı sebebiyet verebiliyor. Faizlerdeki gerilemenin bir önemi burada da ortaya çıkıyor. Sıkı para politikasının üretim ve ihracatı sıkmayacak şekilde, kredi kanallarına yansıtılması uygulanmakta olan enflasyon programını daha başarılı kılacaktır" ifadelerini kullandı.

Enflasyondaki gerileme paralelinde TCMB'nin faiz indirim döngüsünün 250 baz puanla devam etmesini önemli bulduklarını belirten Şekib Avdagiç, bu yıl iki toplantı daha olduğunu hatırlatarak, "Faiz indirimi trendinin devam etmesi temel beklentimiz. En önemlisi de şimdi bu indirimlerin oranlara hızla yansıması ve kredi limitlerinin ihracat için selektif olarak açılması" değerlendirmesini yaptı.