İTO Başkanı Avdagiç'ten KOBİ'ler için 5 öneri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Üretimde yeniden dengelenme için ekonomi politikalarında 'destekleyici unsurlardan' vazgeçilmemesi ve bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Bunun da en başında 'KOBİ'ler ile ihracatçı KOBİ'ler için erişilebilir ve uygun maliyetli fonlama mekanizmalarının güçlendirilmesi' geliyor" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Oda'nın 2025 yılının son olağan aylık meclis toplantısında İstanbul iş dünyasının görüşlerini paylaştı.

Sürdürülebilir büyüme için orta ve uzun vadede uygulanacak ekonomi politikalarında yeni destek mekanizmalarına ihtiyaç olduğunu belirten Avdagiç, bu bağlamda önerilerini 5 başlık altında paylaştı.

Avdagiç, Kredi Garanti Fonlarının, kamu-özel sektör ortaklığı ile rekabetçiliğe yönelik dönüşüm programlarını kapsayacak şekilde genişletilmesinin önem arz ettiğini kaydetti.

"KOBİ'ler için finansal derinleşme kanallarının devreye alınması önemli"

Ayrıca modernizasyon, teknoloji ve enerji verimliliği yatırımları için sabit ve uzun vadeli kredi programları oluşturulması gerektiğini düşündüklerini belirten Avdagiç, iş dünyası olarak önerilerine şöyle devam etti: "Yine kur riskine karşı uygun maliyetli hedge ürün ve sistemleri geliştirilebilir. Kısa dönemli vergi, amortisman teşviklerinin devreye alınması ve özellikle yatırımları hızlandırıcı vergi indirimlerinin uygulamaya konulması üretimi artıracaktır. Reel sektör ve ağırlıkla KOBİ'ler için finansal derinleşme ve banka dışı alternatif finansal kanalların devreye alınmasını önemli buluyoruz."

Avdagiç, tüm bunlar sağlandığında Türkiye'nin daha fazla ve daha katma değerli üretim gerçekleştireceğini, daha fazla ihracat yapacağını, daha fazla istihdam oluşturacağını dile getirdi.

"Türkiye çok kutuplu dünyanın bölgesel lideri olarak sivrilecektir"

2026 yılının, 2025'te çekilen sıkıntıların karşılığının alınacağı bir yıl olacağının beklentisi içinde olduklarını belirten Avdagiç, "Türkiye ekonomisi, güçlü yürüyüşünü hükümetin alacağı kararlı ve etkili tedbirlerle devam ettirecektir. Türkiye bölgesinde yeni bir gerilim ve çatışma ortaya çıkmaması halinde çok kutuplu dünyanın bölgesel lideri olarak sivrilecektir" açıklamasını yaptı.

Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yapısal reformlar üzerine yaptığı son açıklamaları, dikkatle ve memnuniyetle izlediklerini söyledi.

Avdagiç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Sanayiden teknolojiye, tarımdan enerjiye, ekonomimizin tüm alanlarında büyük bir dönüşüm başlatıyoruz' sözleriyle 2026'yı 'yapısal reformlar' yılı ilan etti. Biz reel sektör olarak bu açıklamayı heyecanla karşıladık, umutla da gelecek yıl gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Türkiye ekonomisinin 2025 yılının üçüncü çeyreği ile birlikte 21 çeyrektir kesintisiz büyüme trendini sürdürdüğünü, cari dengede artan turizm gelirlerinin de etkisiyle ılımlı bir seyir izlendiğini belirtti. Avdagiç, "Ödemeler dengesinin finansman tarafında ise görece daha olumlu bir tablo izleniyor. Doğrudan yatırımlar 9 aylık dönemde 11,4 milyar dolara ulaşarak 10 yılın en yükseğine çıktı. İhracatın, yılsonu itibariyle 270 milyar doları aşacağını öngörüyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL